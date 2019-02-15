Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik oldu

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik oldu15 Şubat 2019 Cuma 14:02
İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulunun (MHK) yeni başkanının Sabri Çelik olduğunu açıkladı.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Sabri Çelik'in getirilmesine karar verdi." ifadeleri kullanıldı.
MHK'nin yeni üyeleri ise şu isimlerden oluşuyor:
Mustafa Çulcu, Muhittin Boşat, Ünsal Çimen, Kamil Abitoğlu, Hakan Sivriservi, Ferhat Gündoğdu, Nihat Mızrak ve Hamza Mısır.
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