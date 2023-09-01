  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan yeni varyant uyarısı!

F-35'leri Türkiye ile savaş isteyen ülkeye gönderdiler! Nereden bakarsan bak skandal

Bomba uygulamayı Fahrettin Koca duyurdu! Artık hastaneye gitmeden yapılabilecek

Erdoğan’dan ödülünü alan İlker Kömürcü: “Esin kaynağım o oldu” dedi

Herkes şaştı kaldı! O çok önemli isim, yeni parti kuruyor

Büyük şoka uğradılar! Çölün ortasından bakın ne fışkırıyor! Arkeologlar şaşkın...

Fransa'da Müslümanlar abaya ve başörtüsü gibi yasaklarla asimile edilmek isteniyor

Yer: Bursa! IKEA'dan İslam düşmanlığı

İstanbul'da içler acısı manzara! Ekrem yine kimseyi şaşırtmadı

Gece-gündüz her şeyi görüyor! Türkiye'nin yeni İHA'sını bir ülke daha apar topar gelip satın aldı
Ekonomi Merkez Bankasının rezervleri yükseliş eğilimini 11'inci haftaya taşıdı
Ekonomi

Merkez Bankasının rezervleri yükseliş eğilimini 11'inci haftaya taşıdı

Yeniakit Publisher
2023-09-01 15:39:00 -
Merkez Bankasının rezervleri yükseliş eğilimini 11'inci haftaya taşıdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 25 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 223 milyon dolar artarak 117 milyar 299 milyon dolara ulaşırken, yükseliş eğilimi üst üste 11'inci haftaya taşındı.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. 

Buna göre, 25 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 338 milyon dolar azalışla 75 milyar 955 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervler, 18 Ağustos'ta 76 milyar 293 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 561 milyon dolar artarak 40 milyar 783 milyon dolardan 41 milyar 344 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 25 Ağustos haftasında bir önceki haftaya kıyasla 223 milyon dolar artışla 117 milyar 76 milyon dolardan 117 milyar 299 milyon dolara yükseldi. 

Rezervlerdeki yukarı yönlü eğilim üst üste 11'inci haftaya taşınırken, mayıs sonu itibarıyla 98,5 milyar dolar seviyesinde bulunan rezervler, 25 Ağustos itibarıyla 117,3 milyar dolar seviyesine çıktı. Böylece mayıs sonundan söz konusu tarihe kadar geçen sürede artış yaklaşık 18,8 milyar dolara ulaştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23