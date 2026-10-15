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Ekonomi Merkez Bankası'nın rezervleri açıklandı! Bir haftada 4,2 milyar dolarlık artış
Ekonomi

Merkez Bankası'nın rezervleri açıklandı! Bir haftada 4,2 milyar dolarlık artış

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Merkez Bankası'nın rezervleri açıklandı! Bir haftada 4,2 milyar dolarlık artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının rezervlerinde yükseliş kaydedildi. TCMB’nin açıkladığı haftalık para ve banka istatistiklerine göre, toplam rezervler 2 Ekim haftasındaki 167 milyar 388 milyon dolar seviyesinden 9 Ekim itibarıyla 171 milyar 575 milyon dolara çıktı. Böylece bir haftada rezervlere 4 milyar 187 milyon dolarlık artış yansıdı.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 9 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 187 milyon dolar artarak 171 milyar 575 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 9 Ekim itibarıyla Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri 4 milyar 241 milyon dolar artarak 64 milyar 567 milyon dolara çıktı.

BRÜT REZERVLER

Brüt döviz rezervleri, 2 Ekim'de 60 milyar 326 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ

Bu dönemde altın rezervleri ise 54 milyon dolar azalarak 107 milyar 62 milyon dolardan 107 milyar 8 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 9 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 187 milyon dolar artarak 167 milyar 388 milyon dolardan 171 milyar 575 milyon dolara yükseldi.

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