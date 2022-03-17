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Ekonomi Merkez Bankası'nın kararı sonrası bombayı patlattı! Hatice Kolçak dolar için çok net rakam verdi
Ekonomi

Merkez Bankası'nın kararı sonrası bombayı patlattı! Hatice Kolçak dolar için çok net rakam verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası ekonomist Hatice Kolçak yaptığı açıklamada önemli ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-17 19:02:00 -
Merkez Bankası'nın kararı sonrası bombayı patlattı! Hatice Kolçak dolar için çok net rakam verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu sonrası merakla beklenen faiz kararını duyurdu.

Merkez Bankası politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ekonomist Hatice Kolçak, önemli ifadeler kullandı.

Kolçak'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

Merkez Bankası 2022 yılının üçüncü kararında da faizi sabit tuttu. Karar sonrasında dolarda hareket yukarı yönlü olur. Fakat bu yukarı yönlü hareket 15 lirayı geçmeyecek şekilde olur.

Arkadaşlar dolar/ TL buralarda git gel yapar. Kırmızı çizgi 15 lira.

Dediğim gibi dolar/ TL 15 lirayı geçmeyecek şekilde bir aşağı bir yukarı yapacak.

 

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