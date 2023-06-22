Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin Fatih Erbakan'dan dikkat çeken sözler

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, muhtarlar ve partililerle bir araya geldiği Karabük’te burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erbakan Türkiye Cumhuriuyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artırım kararına ilişkin de konuştu.

AA'da yer alan habere göre, Erbakan faizden kurtulmanın yolunun politika faizini düşürmekle olmayacağını, borçlanmanın önlenmesi gerektiğini belirtti. “Borç aldığın müddetçe faizden kurtulmak mümkün olmaz" diyen Erbakan, şunları söyledi:

"Devlet 1 yılda 560 milyar lira faiz ödüyor"

"Devlet 1 yılda 560 milyar lira faiz ödüyor. Belediyelerde ve merkezi hükümette de mutlaka denk bütçenin gerçekleştirilmesi gerekir. Kamuda ise israf üst seviyede. Kamuda israfın önlenmesi lazım. Yap, işlet, devret modelindeki haksız kazançların israfının önlenmesi lazım. Kaynak üretirken zamla ve vergi ile millete yük yükleyerek veya devletin milletin varlıklarını yok ederek değil. Milli kaynak paketleriyle kaynak üretilmesi lazım. Devletin görevi sadaka dağıtmak değildir. Kömür, gıda yardımı, erzak paketi dağıtmak değildir. Devletin görevi muhtaç haldeki insanları o muhtaç durumdan kurtaracak adımları atmaktır.”