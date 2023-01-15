  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Miçotakis yine atıp tuttu: Türkiye bir gece ansızın...

Rus şirketinden sürpriz Türkiye kararı! Resmen başlıyorlar

Rusya, Türkiye ve Suriye savunma bakanlarından sürece destek! Kalın'dan İsveç mesajı: NATO üyeliği...

Joe Biden’dan Türkiye’ye F-16 Yunanistan’a F-35

Brezilya'da eski Adalet Bakanı, havaalanında gözaltına alındı

Vatan Partisi'nin son anketteki oy oranı Türkiye'yi ayağa kaldıracak! Rakamı duyan herkes şaşkın

Kılıçdaroğlu'na tokat: O gece neyin kafasını yaşıyordun?

Türkiye'ye karşı kullanmak için insansız hava aracı yapmaya başladılar! Israrla uslanmıyorlar

Binlerce kişi öldü diye duyurdular! Çin'den covid açıklaması: Vakalar 1 milyarı aştı!

Kahraman Mehmetçik alçaklara nefes aldırmıyor! İşte Pençe-Kilit Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı
Gündem Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı
Gündem

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

Türk lirasını özendirmek amacıyla Merkez Bankası Türk lirası mevduata uygulanan zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti. Teşvik amacıyla 3 aydan uzun vadeli TL hesaplarda zorunlu karşılık oranı sıfıra indirildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 00:44:00 -
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

Merkez Bankası'nın internet sitesinden yapılan duyuru ve alınan kararlar şu şekilde:

2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi Metni'nde, liralaşma stratejisi çerçevesinde uygulanacak politikaların, bankacılık sisteminin hem varlık hem de yükümlülük tarafında Türk lirasının ağırlığının kalıcı olarak artırılması amacıyla güçlendirilerek kullanılmaya devam edileceği belirtilmiştir. Ayrıca, kur korumalı mevduat dışındaki Türk lirası mevduatın öncelikli olarak özendirilerek, Türk lirası mevduat tercihinin güçlenmesi yönünde adımlar atılmaya devam edileceği kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Bu kapsamda Türk lirası mevduatın vadesinin uzamasını teşvik etmek amacıyla 3 aydan uzun vadeli Türk lirası mevduat için zorunlu karşılık oranlarının yüzde sıfır olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Ayrıca, yurt dışından doğrudan temin edilen 6 aydan uzun vadeli yabancı para yükümlülüklerdeki artış için 2023 yıl sonuna kadar zorunlu karşılık oranlarının yüzde sıfır olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Bahse konu değişiklikler, tesisi 3 Şubat 2023 tarihinde başlayacak olan 20 Ocak 2023 hesaplama tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23