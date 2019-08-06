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Merkez Bankası’ndan zorunlu karşılık hamlesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan faiz oranının 100 baz puan indirilerek yüzde 1 olarak belirlenmesine karar verildiğini duyurdu.

06 Ağustos 2019 Salı 11:49
Merkez Bankası’ndan zorunlu karşılık hamlesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına, aynı zamanda TCMB nezdinde dolar cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan faiz oranının 100 baz puan indirilerek yüzde 1 olarak belirlenmesine karar verildiğini duyurdu. Merkez Bankası duyurusunda, söz konusu değişiklikler ile piyasadan yaklaşık 2,1 milyar dolar tutarında likidite çekilmesinin beklendiği ifade edildi.

Analistler, TCMB’nin bu hamle ile rezervlerini artıracağını belirterek, daha önce TCMB Başkanı Murat Uysal tarafından dile getirilen rezerv biriktirme politikası kapsamında kararın piyasalar için pozitif olduğunu ifade etti.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 11:49
  1. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
  2. finansal istikrar
  3. TCMB Başkanı Murat Uysal

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