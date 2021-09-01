  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İstanbul'da tüm zamanların su tüketim rekoru kırıldı
Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu resmen transfer oldu
Merkez Bankası'ndan önemli toplantı!
Çiftçilere 650 milyon lira destek
Ekonomi Merkez Bankası'ndan önemli toplantı!
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan önemli toplantı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yöneticileri video konferans yöntemiyle yatırımcı ve ekonomistlerle toplantı yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 10:39:00 -
Merkez Bankası'ndan önemli toplantı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yatırımcı, ekonomist ve analistlerle, katılımcıların genel makroekonomi, para politikası, finansal piyasalar, bankacılık gibi çeşitli konulardaki teknik içerikli sorularını cevapladığı yatırımcı toplantılarının yenisini video konferans yöntemiyle gerçekleştirecek.

Toplantılar 14.00 ve 16.00'da gerçekleştirilecek.

TCMB son yatırımcı toplantısını 2 Temmuz’da gerçekleştirmişti.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu o toplantıda, “Sıkı duruşun kararlılıkla sürdürülmesinin” enflasyona karşı önemli bir tampon işlevi göreceği mesajını yinelemiş, TCMB’nin Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüşün üçüncü çeyreğin sonu, dördüncü çeyreğin başı gibi olacağı beklentisini koruduğunu iletmişti.

Kavcıoğlu makro ihtiyati tedbirlerin bireysel kredilerde öngörülen ılımlı gelişime katkı sağlayacağını düşündüğünü belirtmişti.

Ağustos ayı enflasyon verileri cuma günü açıklanacak. TCMB’nin bir sonraki faiz kararı 23 Eylül’de duyurulacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay