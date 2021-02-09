Merkez Bankası'ndan kritik döviz açıklaması
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, döviz kuruna ilişkin yaptığı açıklamada, "Merkez Bankası döviz kuru düzeyini etkilememek şartıyla rezerv biriktirmeye başlayabilir. Döviz alım ihaleleri arz ve talep gelişmelerine göre başlatılacak" dedi.
Son dakika haberi...Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, "Merkez Bankası döviz kuru düzeyini etkilememek şartıyla rezerv biriktirmeye başlayabilir" dedi.
Ağbal, döviz kurunun gecikmeli etkilerinin zaman içinde azalacağını ifade ederek, "Döviz alım ihaleleri arz ve talep gelişmelerine göre başlatılacak" diye konuştu.