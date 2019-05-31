Merkez Bankası'ndan kritik açıklama Merkez Bankası, Finansal İstikrar raporunda ekonomideki dengelenmenin devam ettiğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası "Küresel ölçekte büyüme yavaşlarken iktisadi politika belirsizlikleri yüksek seyretmektedir." açıklamasında bulundu. Merkez'den yapılan açıklama şöyle: "Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin devam ettiğini göstermektedir. Artan mal ve hizmet ihracatının katkısıyla cari dengedeki iyileşmenin sürmesi beklenmektedir."

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