Merkez Bankası'ndan kritik açıklama
Merkez Bankası, Finansal İstikrar raporunda ekonomideki dengelenmenin devam ettiğini açıkladı.31 Mayıs 2019 Cuma 11:04
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası "Küresel ölçekte büyüme yavaşlarken iktisadi politika belirsizlikleri yüksek seyretmektedir." açıklamasında bulundu.
Merkez'den yapılan açıklama şöyle:
"Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin devam ettiğini göstermektedir. Artan mal ve hizmet ihracatının katkısıyla cari dengedeki iyileşmenin sürmesi beklenmektedir."
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