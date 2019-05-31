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Merkez Bankası'ndan kritik açıklama

Merkez Bankası, Finansal İstikrar raporunda ekonomideki dengelenmenin devam ettiğini açıkladı.

31 Mayıs 2019 Cuma 11:04
Merkez Bankası'ndan kritik açıklama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası "Küresel ölçekte büyüme yavaşlarken iktisadi politika belirsizlikleri yüksek seyretmektedir." açıklamasında bulundu.

Merkez'den yapılan açıklama şöyle:

"Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin devam ettiğini göstermektedir. Artan mal ve hizmet ihracatının katkısıyla cari dengedeki iyileşmenin sürmesi beklenmektedir."

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 11:04
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