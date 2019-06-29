Merkez Bankası’ndan kredi kartı faiz oranı kararı Merkez Bankası TL kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını indirdi.

Merkez Bankası TL kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını indirdi.

Merkez Bankası’nın aldığı karara göre, TL kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami faiz oranı yüzde 2.15’ten yüzde 2’ye indi. Yabancı para cinsinden işlemlerde de aylık azami faiz oranı yüzde 1.72’den yüzde 1.60’a inerken aylık gecikme faiz oranı ise TL işlemleri için yüzde 2.65’ten 2.40’a, yabancı para işlemler için yüzde 2.22’den 2’ye indi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.