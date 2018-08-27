THY - Trabzon
0553 313 94 23

Merkez Bankası'ndan 'karşılıksız para' açıklaması

TCMB, son dönemde karşılıksız para bastığı yönündeki iddialara 'herkes için ekonomi' sitesinden cevap verdi. Bankadan yapılan bilgilendirmede, dolaşımdaki paraya 'emisyon' dendiği belirtilerek, emisyon hacminin artmasının bankanın para bastığı anlamına gelmediği kaydedildi.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 02:35
Merkez Bankası'ndan 'karşılıksız para' açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, son dönemde karşılıksız para bastığı yönündeki iddialara yanıt verdi.

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre, Merkez Bankası’nın bir süre önce açtığı “herkes için ekonomi” sitesinde “Emisyon hacminin artması Merkez Bankası’nın gevşek para politikası uyguladığı anlamına gelir mi?” sorusuna verilen yanıtta karşılıksız para basılmadığı belirtildi. Merkez bankalarının en temel görevlerinden birinin para basmak ve bastığı parayı dolaşıma sürmek olduğunun belirtildiği yazıda, dolaşımdaki paraya emisyon denildiği ifade edildi.

Merkez Bankası tarafından piyasaya sürülen banknotların ve Hazine tarafından dolaşıma çıkarılan madeni paraların toplamının emisyon hacmi olarak tanımlandığının anlatıldığı yazıda, "Bu tutar, temel olarak, bireylerin ve bankaların nakit talebine göre belirlenir. Peki emisyon hacminin artması, Merkez Bankası’nın ‘para bastığı’ ya da daha teknik ifadeyle gevşek para politikası uyguladığı anlamına gelir mi? Sorunun yanıtı: Hayır!" denildi.

 'EMİSYON HACMİ BİR POLİTİKA ARACI DEĞİL'

Yazıda, merkez bankalarının para politikasını emisyon hacmini belirleyerek oluşturmadığı belirtilerek emisyon hacminin bir politika aracı olmadığı vurgulandı. Yazıya şöyle devam edildi: "Para politikası, paranın miktarının değil, parayı elde etme maliyetinin belirlenmesi ile oluşturulur. Merkez Bankası, belirlediği kısa vadeli faiz oranı üzerinden talep eden bankalara borç para verir. Emisyon talebi arttığında bankalar Merkez Bankası’na teminat getirerek Merkez Bankası’ndan borçlanırlar. O halde emisyon hacminin değişmesine ne sebep olur? Emisyon hacmini belirleyen unsur, ekonomideki birimlerin paraya olan talebidir. Kredi kartları, çek, internet bankacılığı gibi alternatif ödeme araçlarında görülen gelişmelere rağmen, özellikle küçük tutarlı ödemelerde nakit kullanmak kolaylık sağlar ve pratiktir. Bu yüzden hâlâ nakde olan talep yüksektir. Bu talep günden güne değişebilir."

 

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 02:35
  1. Merkez Bankası
  2. TCMB
  3. karşılıksız para
  4. emisyon

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yapılandırmayı kaçıranlar dikkat! Bu son fırsat!
    1. Yapılandırmayı kaçıranlar dikkat! Bu..
    2. Merkez Bankası'ndan 'karşılıksız para'..
    3. Gökhan Gönül'den maç sonu..
    4. Deniz Çoban'dan bomba açıklama:..
    5. Bülent Korkmaz'dan galibiyet..
    6. Erman Toroğlu'ndan flaş yorum:..
    7. Rıdvan Dilmen'den maç sonu yorumu:..
    8. Hacılar dönüş öncesi kutsal mekanları..
    9. Serinlemek için göle giren gençlerden..
    10. Şenol Güneş'ten hakem açıklaması:..
    11. Beşiktaş'ın yediği golde ofsayt 'VAR'..
    12. Şenol Güneş'ten hakeme sert tepki:..
    13. İstanbullular dikkat! Bu yollar..
    14. Büyükelçi Kılıç'tan McCain'in ailesine..
    15. Yemen'de Husilere ait patlayıcı yüklü..
    16. Beşiktaş'a soğuk duş! 45 maçlık seri..
    17. Gazze'de yaşananın adı dram! Tam 20..
    18. Anne ve oğlunun çok acı sonu! Evde ölü..
    19. Kâbe'nin örtüsünün açılması neyin..
    20. Yaşlı kadın eşeğin saldırısına uğradı!
    TÜİK açıkladı: 40 bin kişilik kente 270 bin araç giriş yaptı
    TÜİK açıkladı: 40 bin kişilik kente 270 bin araç giriş yaptı
    Kâbe'nin örtüsünün açılması neyin habercisiydi? İşte alimlerin görüşleri...
    Kâbe'nin örtüsünün açılması neyin habercisiydi? İşte alimlerin görüşleri...
    FETÖ'cü hainlerden alçak 'Ahmet Çakar' paylaşımı
    FETÖ'cü hainlerden alçak 'Ahmet Çakar' paylaşımı
    Kazdığı kuyuya düştü
    Kazdığı kuyuya düştü
    Ruhani: Türkiye'nin tavrı takdire şayan
    Ruhani: Türkiye'nin tavrı takdire şayan

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    BTK’dan ailelere ve gençlere flaş uyarı: Dijital tuzağa düşmeyin
    BTK’dan ailelere ve gençlere flaş uyarı: Dijital tuzağa düşmeyin
    Yunanca 30 Ağustos afişlerini gören Adanalılar şaşkına döndü
    Yunanca 30 Ağustos afişlerini gören Adanalılar şaşkına döndü