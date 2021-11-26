Merkez Bankası'ndan flaş enflasyon açıklaması
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "TCMB , fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir" dedi.
Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "TCMB , fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir" dedi.
Finansal İstikrar Raporu'nda önemli açıklamalar yapan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacağını belirtti.
Türk bankacılık sisteminde fon sorunu yaşanacağına dair işaretler görmediklerini belirten Kavcıoğlu, "Bankacılık sektörü aktif kalitesindeki olumlu görünüm korunmakta ve sektörün likidite şoklarına karşı yeterli tamponu bulunmakta" dedi.
Merkez Bankası Başkanı para politikasında yakın dönemde yapılan güncellemeler sonrasında ticari kredi büyümesinin toparlandığını belirtti.