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Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

TCMB Haziran Ayı Fiyat Gelişmeleri raporunu yayınladı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 10:29
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

TCMB Haziran Ayı Fiyat Gelişmeleri raporunu yayınladı.

Raporda, "Tüketici enflasyonundaki yavaşlamanın ana belirleyicisi sebze ürünlerindeki görünüme bağlı olarak düşen işlenmemiş gıda fiyatları olmuştur" dendi.

Ayrıntılar geliyor...

 

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 10:29
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