Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması TCMB Haziran Ayı Fiyat Gelişmeleri raporunu yayınladı.

TCMB Haziran Ayı Fiyat Gelişmeleri raporunu yayınladı. Raporda, "Tüketici enflasyonundaki yavaşlamanın ana belirleyicisi sebze ürünlerindeki görünüme bağlı olarak düşen işlenmemiş gıda fiyatları olmuştur" dendi. Ayrıntılar geliyor...

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