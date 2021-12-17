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Ekonomi Merkez Bankasından dolara müdahale
Ekonomi

Merkez Bankasından dolara müdahale

Merkez Bankasından yapılan açıklamada "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 14:00:00 - 2021-12-17 14:02:02
Merkez Bankasından dolara müdahale

Türkiye'ye karşı yapılan kur operasyonlarına karşı; Merkez Bankası beklenen müdaheleyi yaptı.

Konuyla ilgili Merkez Bankasından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir."

 

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