Merkez Bankasından dolara müdahale
Merkez Bankasından yapılan açıklamada "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Türkiye'ye karşı yapılan kur operasyonlarına karşı; Merkez Bankası beklenen müdaheleyi yaptı.
Konuyla ilgili Merkez Bankasından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir."