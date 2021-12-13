Merkez Bankası'ndan dolara müdahale!
Merkez Bankası Dolar/TL'nin 14 seviyesini aşmasıyla birlikte piyasaya satım yönünde müdahale etti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dolarda devam eden yükselişin ardından doğrudan satım yönünde müdahalede bulundu. Dolar bugün yüzde 4'ün üzerinde yükselişle 14,50 seviyelerine kadar yükseldi. Kur ardından 14,20'nin üzerinde işlem görmeye devam etti.
Merkez Bankası, aralık başından bu yana, sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale ediyor.
Merkez Bankası’nın bundan önceki 3 müdahalesinin büyüklüğünü yaklaşık 1.5 milyar dolar seviyesinde olduğu hesaplıyor.
Müdahale sonrası dolar/TL 14,30 seviyelerinde.