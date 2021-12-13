  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Merkez Bankası'ndan dolara müdahale!
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan dolara müdahale!

Merkez Bankası Dolar/TL'nin 14 seviyesini aşmasıyla birlikte piyasaya satım yönünde müdahale etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 12:56:00 -
Merkez Bankası'ndan dolara müdahale!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dolarda devam eden yükselişin ardından doğrudan satım yönünde müdahalede bulundu. Dolar bugün yüzde 4'ün üzerinde yükselişle 14,50 seviyelerine kadar yükseldi. Kur ardından 14,20'nin üzerinde işlem görmeye devam etti.

Merkez Bankası, aralık başından bu yana, sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale ediyor.

Merkez Bankası’nın bundan önceki 3 müdahalesinin büyüklüğünü yaklaşık 1.5 milyar dolar seviyesinde olduğu hesaplıyor.

Müdahale sonrası dolar/TL 14,30 seviyelerinde.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Dolar paraşütsüz düşecek’ diyen Necmettin Batırel'den yeni tahmin: Bankada parası olanlar
Ekonomi

‘Dolar paraşütsüz düşecek’ diyen Necmettin Batırel'den yeni tahmin: Bankada parası olanlar

Dolar ile ilgili tahminleri uzun süre konuşulan ekonomist Necmettin Batırel, "Faizler %10’a düşürülecek. Yerli yatırımcı gerçeği gördü artık..
13 Aralık 1949: İsrail’in Kudüs'ü Başkent İlan Etmesi
Tarih

13 Aralık 1949: İsrail’in Kudüs'ü Başkent İlan Etmesi

13 Aralık'ta Türkiye'de neler yaşanmıştı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? 13 Aralık 1949: İsrail’in Kudüs'ü Başkent İlan Etmesi. 13 Ara..
Asgari ücretle ilgili son kulis bomba! Anlaşmaya varıldı
Ekonomi

Asgari ücretle ilgili son kulis bomba! Anlaşmaya varıldı

Milyonların merakla beklediği asgari ücret resmen açıklanıyor. Son kulis bilgisine göre, birinci vergi diliminin yıllık brüt asgari ücret mi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay