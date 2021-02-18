  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Merkez Bankası yüzde 17 olan faiz oranını sabit tuttu
Ekonomi

Merkez Bankası yüzde 17 olan faiz oranını sabit tuttu

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yüzde 17 olan faiz oranını sabit tuttu.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 14:04:00 - 2021-02-18 14:48:46
Merkez Bankası yüzde 17 olan faiz oranını sabit tuttu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararı yatırımcıların odağında bulunuyordu. Yılın ilk toplantısında politika faizi yüzde 17'de sabit tutulmuştu. Merkez Bankası bugün yapılan Para Politikası Kurulu toplantısında faiz oranını (politika faizi) yüzde 17'de sabit bıraktı.

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

İktisadi faaliyet güçlü bir seyir izlemektedir. Salgına bağlı kısıtlamaların ekonomi üzerindeki aşağı yönlü etkileri sınırlı kalırken, hizmetler ve bağlantılı sektörlerdeki yavaşlama ve bu sektörlerin kısa vadeli görünümüne dair belirsizlikler sürmektedir. Salgın döneminde sağlanan yüksek kredi büyümesinin birikimli etkileriyle güç kazanan iç talebin cari işlemler dengesi üzerindeki olumsuz etkisi devam etmektedir. Diğer taraftan, finansal koşullardaki sıkılaşmayla birlikte son dönemde kredi büyümesi yavaşlamaya başlamıştır.

İç talep koşulları, döviz kuru başta olmak üzere birikimli maliyet etkileri, uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Gerçekleştirilen güçlü parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin daha belirgin hale gelmesi beklenmekte, böylelikle enflasyon üzerinde etkili olan talep ve maliyet unsurlarının kademeli olarak zayıflayacağı öngörülmektedir. Öte yandan, uluslararası emtia fiyatlarında süregelen artış eğilimi ve bazı sektörlerde belirginleşen arz kısıtları ile gerçekleştirilen ücret ve yönetilen fiyat ayarlamaları, orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki önemini korumaktadır. Bu doğrultuda, 2021 yılsonu tahmin hedefi dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar, sıkı para politikası duruşu kararlılıkla uzun bir müddet sürdürülecektir. Enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler kapsamında enflasyonun ana eğilimi ve fiyatlama davranışlarına ilişkin göstergeler, yayılım endeksleri, talep ve maliyet unsurları ve enflasyon beklentilerinin tahmin ufku içerisinde hedeflerle uyumu yakından izlenmektedir. Gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacaktır.

Kalıcı fiyat istikrarı ve yüzde 5 hedefine varıncaya kadar, para politikası faizi ile gerçekleşen/beklenen enflasyon arasındaki denge, güçlü dezenflasyonist etkiyi koruyacak şekilde kararlılıkla sürdürülecektir. Sıkı para politikası duruşunun bu şekilde sürdürülmesinin fiyat istikrarını kalıcı olarak tesis etmesinin yanında, ülke risk primlerinin düşmesi, ters para ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceği değerlendirilmiştir.

TCMB karar alma süreçlerinde orta vadeli bir perspektifle, enflasyonu etkileyen tüm unsurları ve bu unsurların etkileşimini temel alan bir analiz çerçevesi benimsemektedir. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul'un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."

Merkez Bankası'nın kararı sonrası doları olanlar üzüldü! İşte son rakamlar
Merkez Bankası'nın kararı sonrası doları olanlar üzüldü! İşte son rakamlar

Ekonomi

Merkez Bankası'nın kararı sonrası doları olanlar üzüldü! İşte son rakamlar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

fevzi

Bir ülkenin ekonomisinin alttan alttan çaktırmadan çökertilmesi bu.  
  • Yanıtla
Resmen duyurdular! Savaştan çıkan iki ülke Türkiye'ye geliyor
Gündem

Resmen duyurdular! Savaştan çıkan iki ülke Türkiye'ye geliyor

Libya ve Azerbaycan’da büyük işlere imza atan İHA ve SİHA’lar, Türk şirketlerine de ticaret kapısı açtı. Savaştan TB2’ler sayesinde başarı i..
13 şehidimizin ardından Abdullatif Şener'den skandal sözler
Siyaset

13 şehidimizin ardından Abdullatif Şener'den skandal sözler

CHP sığıntısı Abdullatif Şener, Gara operasyonu sonrası terör örgütü PKK'nın infaz ettiği 13 masum ile ilgili rezil ifadeler kullandı. Şener..
CHP'li Murat Bakan hükümeti eleştirirken rezil oldu
Siyaset

CHP'li Murat Bakan hükümeti eleştirirken rezil oldu

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, iklim değişikliği konusunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in paylaşımını retweet yaparak ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay