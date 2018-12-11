Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisi geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği “2018 yılı Aralık Ayı Beklenti Anketi”ni yayınladı. Buna göre, aralık ayı TÜFE beklentisi, yüzde 0,77’den yüzde 0,45’e geriledi. Gelecek yıl Ocak ve Şubat ayı TÜFE beklentileri ise sırasıyla yüzde 1,56 ve yüzde 0,98 olarak gerçekleşti.

Dolar 12 ay sonra 6,24 olabilir

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi, bir önceki anket dönemine göre gerileyerek yüzde 24,45’den yüzde 21,28’e indi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi aynı dönemde yüzde 17,38’den yüzde 16,46’ya, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 12,97’den yüzde 12,43’e geriledi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi, bir önceki anket dönemine kıyasla gerileyerek 5,6405’ten 5,4372’ye indi. Aynı dönemde 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 6,2472 oldu.

Cari açık düşecek

Bir önceki anket döneminde 36,7 milyar dolar olan yıl sonu cari açık beklentisi, 33,3 milyar dolara indi. 2019 yılı cari açık beklentisi de 29,8 milyar dolardan 27,4 milyar dolara düştü.

GSYH 2018 yılı büyüme beklentisi, bir önceki anket dönemine göre azalarak yüzde 3,1’den yüzde 3,0’a geriledi. 2019 yılına ilişkin büyüme beklentisi de yüzde 1,6’dan yüzde 1,5’e indi.