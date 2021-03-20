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Biyografi Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu kimdir? Şahap Kavcıoğlu hangi görevlerde bulundu?
Biyografi

Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu kimdir? Şahap Kavcıoğlu hangi görevlerde bulundu?

Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu kimdir? Son dakika haberine göre, 7 Kasım 2020 tarihinde cumhurbaşkanı kararı neticesinde Murat Uysal Merkez Bankası Başkanı görevden alındı, yerine Naci Ağbal atanmıştı. Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile bu kez de Naci Ağbal görevden alındı. Naci Ağbal’ın yerine Merkez Bankası Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu oldu. Peki Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu kimdir? Şahap Kavcıoğlu hangi görevlerde bulundu?

Yeniakit Publisher
2021-03-20 10:53:00 -
Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu kimdir? Şahap Kavcıoğlu hangi görevlerde bulundu?

7 Kasım 2020 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan cumhurbaşkanı kararı ile Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı, yerine Naci Ağbal atandı.[14] 20 Mart 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan cumhurbaşkanı kararı ile görevinden alındı. Merkez Bankası’nın yeni başkanı olan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu kimdir? Şahap Kavcıoğlu nerelidir? Şahap Kavcıoğlu hangi görevlerde bulundu? İşte Şahap Kavcıoğlu hayatı, biyografisi, özgeçmişi…

Şahap Kavcıoğlu kimdir?

Şahap Kavcıoğlu, 23 Mayıs 1967'de Bayburt'ta dünyaya geldi. Şahap Kavcıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitirdi.

Kavcıoğlu, İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü Denetim Uzmanı olarak bitirdikten sonra, ABD'de Hastings College'ta İşletmecilik üzerine eğitim gördü. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı. Esbank TAŞ'de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Türkiye Halk Bankası AŞ'de İstanbul Bölge Koordinatörü olarak görev aldı.

Aynı bankada sırasıyla; Perakende bankacılıktan, esnaf-KOBİ bankacılığından, kredi politikalarından, insan kaynakları ve organizasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı'nın Başkanlığını yürüttü. Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunlar Derneği Kurucu Üyesidir.

'Ticari Bankalarda Sorunlu Kredilerin Yönetimi Çözüm Yolları ve Takibi' ve 'Enerji Sektöründe Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi' adlı yayımlanmış 2 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Kavcıoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır. 

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