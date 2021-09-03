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Ekonomi Merkez Bankası rezervleri belli oldu
Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 27 Ağustos haftasında 9 milyar 709 milyon dolar artarak 118 milyar 265 milyon dolara ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 14:58:00 -
Merkez Bankası rezervleri belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 27 Ağustos'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 9 milyar 786 milyon dolar artışla 77 milyar 956 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 20 Ağustos'ta 68 milyar 170 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 78 milyon dolar azalarak 40 milyar 386 milyon dolardan 40 milyar 308 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 27 Ağustos haftasında bir önceki haftaya kıyasla 9 milyar 709 milyon dolar artışla 108 milyar 556 milyon dolardan 118 milyar 265 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

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