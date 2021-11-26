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Ekonomi Merkez Bankası rezervleri ne kadar? Açıklama geldi
Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri ne kadar? Açıklama geldi

Merkez Bankası tarafından açıklanan son verilere göre, rezerv varlıkları bir önceki aya kıyasla yüzde 2,2 arttı.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 10:31:00 - 2021-11-26 14:43:16
Merkez Bankası rezervleri ne kadar? Açıklama geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,2 artarak 123,9 milyar dolar oldu.

TCMB tarafından, Ekim 2021 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı.

Buna göre, resmi rezerv varlıkları ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 2,2 artarak 123,9 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 2 artarak 76,4 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 3 yükselerek 39,7 milyar dolar oldu.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankasının önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) ekimde bir önceki aya göre yüzde 3,8 artarak 25,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın 19,9 milyar doları anapara, 5,7 milyar doları faizden oluştu.

Bu dönemde, Merkez Bankasının yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 68,3 milyar dolar düzeyinden gerçekleşirken, söz konusu tutarın 26,6 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler eylülde bir önceki aya göre yüzde 6,9 artarak 53,2 milyar dolar oldu.​​​​​​​​​​​​​

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Yorumlar

merdo

brüt rezerv o. net rezerv eksiden artıya geçti mi?
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