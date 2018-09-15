Merkez Bankası İngilizleri memnun etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TESK Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, faiz konusunda fikrinin değişmediğini yüksek faize karşı çıktığını belirtmesine rağmen Merkez Bankası faiz oranını tarihi bir yükselişle 17,75'ten 24'e yükseltti.

ERDOĞAN'IN İLK YORUMU

Başkan Erdoğan, faiz kararına ilk yorumu Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptı.

"BU SABIR BİR YERE KADAR"

Karardan memnun olmadığını açık bir şekilde ortaya koyan Erdoğan, "Merkez Bankası defalarca enflasyonu herkes açıklamıştır ama enflasyon Merkez Bankası'nın açıkladığı gibi gerçekleşmemiştir. Bakıyorsunuz yıl sonunda revize ediyor. Madem biliyorsun bu işi... Faiz tutuyor da enflasyon neden tutmuyor. Son olarak Merkez Bankası sürekli gündeme getirilen faiz artırımını da oldukça yüksek bir oranla gerçekleştirdi. Hadi buyur bağımsızlık. Şu an sabır safham, bu sabır bir yere kadar." ifadelerini kullandı.

İNGİLİZ MEMNUN

Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararı İngiliz medyası tarafından da mercek altına alındı.

Karardan oldukça memnun olan İngilizler, "Merkez Bankası faiz oranını artırarak Erdoğan'a karşı geldiğini gösterdi" başlığını kullandı.

Haberin detaylarındaki ifadeler de İngilizlerin faiz kararından duyduğu memnuniyeti gösterdi.

"BAŞKA ŞANSLARI YOKTU"

Londra merkezli Bluebay Asset Management Şirketinden Ekonomist ve Yükselen Piyasalar Uzmanı Timothy Ash, “Kendilerine hayatta kalma ve bunun altından kalkma hususunda bir şans verdiler. (…) Bu durum, onlara bir şans veriyor. Bunu yapmaları gerekiyordu. Başka şansları yoktu.” dedi.

