Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Politika faizi, 150 baz indirilerek yüzde 9'a çekildi.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 150 baz indirerek yüzde 10.5'te yüzde 9'a çekti. Beklenti de 150 baz puanlık faiz indirimi gelmesi yönündeydi. İşte detaylar...

BU YIL 5 PUAN İNDİRİM

Merkez Bankası bu yıl faizde üst üste dört kez indirime gitti. Merkez, ağustos, eylül, ekim ve kasım toplantılarında toplam 5 puanlık indirim gerçekleştirdi.

2,5 YIL SONRA TEK HANE

Politika faizi böylece 22 Mayıs 2020'den bu yana ilk kez tek haneye inmiş oldu. Merkez Bankası yılın son toplantısını 22 Aralık'ta yapacak.

EKONOMİSTLER NE BEKLİYORDU?

Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan indirim bekliyordu. AA Finans ve Reuters'ın anketine katılan ekonomistler 1,5 puanlık indirim öngörmüştü.

BAŞKAN ERDOĞAN TEK HANE SİNYALİ VERMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eylül sonunda yaptığı açıklamada, faizin yıl sonunda tek haneye inmesi yönünde yorumda bulunmuştu. Başkan Erdoğan, "Temennim odur ki bundan sonraki toplantısında bunu biraz daha indirmek suretiyle faizimizi tek haneli rakama indirmeliyiz" demişti.