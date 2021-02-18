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Ekonomi Merkez bankası faiz kararı ne oldu?
Ekonomi

Merkez bankası faiz kararı ne oldu?

TCMB faiz kararı nedir? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısının ardından faiz kararını açıklayacak. Peki, faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı son durum

Yeniakit Publisher
2021-02-18 10:02:00 -
Merkez bankası faiz kararı ne oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak. TCMB, haftalık para ve banka istatistikleri ile aralık ayına ilişkin kısa vadeli borç istatistiklerini duyuracak. Peki, merkez bankası kararını ne zaman açıklar?

Merkez bankası faiz kararı ne oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısının ardından faiz kararının saat 14.00 civarında açıklanması bekleniyor.  Başkan Naci Ağbal yönetiminde toplanacak Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından herhangi bir faiz değişikliği beklenmiyor.  Ayrıca yüzde 17 politika faizinin korunması bekleniyor.

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