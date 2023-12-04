Merkez Bankası eski yetkilisi yeni asgari ücreti açıkladı! Bu rakam gece gündüz konuşulur

11 Aralık'ta yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde milyonlarca çalışanın gözü açıklanacak yeni asgari ücrete çevrilmiş durumda. Merkez Bankası Eski Başekonomisti Hakan Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda asgari ücrete yapılacak zam beklentisini duyurdu.

1 Aralık'ta yapılması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde milyonlarca çalışanın aklında asgari ücrete yapılacak zam oranı yer alıyor.

Asgari ücret, doğrudan toplumdaki çalışan nüfusun yarısına yakınının alacağı ücreti belirlediği gibi, birçok meslek grubunda da ödenen ücretler asgari ücrete yapılacak artış referans alınarak belirlenmekte. Bu nedenle toplumun tamamına yakını açıklanacak yeni asgari ücreti beklerken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eski başekonomisti Hakan Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2024 yılı için beklediği asgari ücreti duyurdu.

"16 bin lira olacak"

Türk-İş tarafından paylaşılan açlık sınırı grafiğine yer veren Kara, geçmiş yıllarda söz konusu rakamlar ile asgari ücret arasındaki ilişkiyi gösteren bir grafik paylaşarak, bu doğrultuda yeni yılda asgari ücrete yapılması beklenen zammın yüzde 40 olduğunu belirtti.

Halihazırda 11 bin 402 lira olan asgari ücretin, yapılacak yüzde 40'lık zamla doğrudan 16 bin liraya tamamlanacağı yönünde beklentisini belirten Kara, 2024 yılında asgari ücrete tek bir zam yapılacağının açıklandığını vurgulayarak, asgari ücrette adil değerin 17 bin 500 lira olması gerektiğini belirtti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"17.500 lira olmalı"

Uzman isim, konu hakkında yaptığı paylaşımda "Ücret artış sıklığının tekrar yılda bire indirilmesi durumunda, TCMB’nin %36 enflasyon tahminini dahi esas alırsak: 2024'te ortalamada ilave alım gücü kaybı yaratmayacak asgari ücret 17.500 TL (%53,5 artış)" ifadelerini kullandı.