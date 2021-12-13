Merkez Bankası dolara müdahale mi etti?

Merkez Bankası'ndan döviz fiyatlarına 4. kez müdahale geldi. Yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. Merkez Banaksı’nın müdahalesi sonrası dolar ne kadar olduğu da sorgulanır oldu. Dolar 14,3583 TL,’den euro 16,2130 TL’den işlem görmekte.

Kamuoyunun bilgisine sunulur." denildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Nureddin Nebati, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankaları genel müdürleriyle bir görüşme yapacak.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacağı ile gündemde yer alan konuların başında geliyor. Merkez Bankası Aralık ayında yapacağı toplantı ile faiz kararını kamuoyuna duyuracak. Kasım ayında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), 100 baz puan faiz indirimi kararı almıştı. Aralık ayı için tüm dikkatler Merkez Bankası faiz kararı açıklamasına çevrildi. Aralık ayı faiz kararı toplantısı, 16 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek. Toplantı kararı, aynı gün 14.00'da yayımlanacak.