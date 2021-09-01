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Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan rezerv açıklaması
Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan rezerv açıklaması

Yatırımcılarla bir araya gelen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Rezervlerimiz 85-90 milyar dolar seviyelerinden yaklaşık 30 milyar dolar artışla 115-120 milyar dolar bandına gelmiştir." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 14:43:00 -
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan rezerv açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yatırımcılarla buluştu. Yapılan sunumda Türkiye'nin aşılama performansının iktisadi faaliyet, istihdam ve cari dengeyi olumlu etkilediği belirtildi.

Kavcıoğlu, özetle şunları söyledi:

"Öncü göstergeler, yurt içinde iktisadi faaliyetin üçüncü çeyrekte dış talebin de etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret ediyor.

Mevcut durumda ihracattaki yukarı yönlü seyir, turizmdeki toparlanma ve altın ithalatındaki kayda değer düşüş dış dengede devam eden iyileşmeyi destekliyor.

Yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesini bekliyoruz.

Türkiye'de de gıda fiyatları yükselişte ve temmuz ayında gıda dışı enflasyon manşet enflasyonun belirgin olarak altında seyretti. Ülkemizde olduğu gibi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde üretici fiyatları yüksek seyrediyor.

Bu gelişmede emtia fiyatlarındaki artış ve üretimin hızla artan talebe aynı hızda cevap verememesi nedeniyle oluşan arz kısıtları etkili oluyor.
Euro Bölgesi'nde ÜFE, TÜFE'nin neredeyse 5 katına çıkmış durumda.

Rezervlerimiz artmaya devam etti

Nisan-Ağustos döneminde swap anlaşmaları, cevherden altın alımları, reeskont kredileri ve zorunlu karşılık adımlarının katkısı ile brüt rezervlerimiz artmaya devam etti.

Rezervlerimiz 85-90 milyar dolar seviyelerinden yaklaşık 30 milyar dolar artışla 115-120 milyar dolar bandına gelmiştir."

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