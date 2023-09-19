Merkez Bankası Başkanı apar topar görevden almıştı! Ünlü isimle ilgili flaş gelişme

BloombergHT'de görev yaparken Şahap Kavcıoğlu tarafından Merkez Bankası'nın iletişiminden sorumlu genel müdür olarak atanan Gizem Uzuner, Merkez Bankası Başkanlığı koltuğuna oturan Hafize Gaye Erkan'ın görevden aldığı ilk isimlerden olmuştu. O günden bu yana MB'de danışman olarak görev yapan Gizem Uzuner, Merkez Bankası'ndan istifa etti. Uzuner, yeniden ekranlara dönüyor...

Merkez Bankası Başkanlığı koltuğuna oturan Hafize Gaye Erkan, ilk iş olarak Merkez Bankası'nın iletişiminden sorumlu olan İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü ünlü spiker Gizem Uzuner'i görevden almak olmuştu. Haziran ayında görevden alınan Uzuner, aylar süren suskunluğunu bozdu ve Merkez Bankası'ndan istifa ettiğini açıkladı. Uzuner, yeniden spikerliğe dönüyor.

Merkez Bankası Başkanlığı koltuğuna oturan Hafize Gaye Erkan, BloombergHT TV'de sunuculuk yaparken, 2022 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü olarak atanan İpek Uzuner'i grevden almıştı.

Görevden alındıktan sonra suskunluğa bürünen Gizem Uzuner, aylar sonra suskunluğunu bozdu. Uzuner, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Merkez Bankası'ndaki danışmanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu.

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Sosyal medya hesabından "Devlete hizmet olarak görüp kabul ettiğim ve bir yılı aşkın süredir görev aldığım Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan bu ay itibarıyla istifa ederek ayrılmış bulunuyorum" paylaşımı yapan Gizem Uzuner şöyle devam etti:

"Ömürlük deneyimler edindiğim bu yolculuğuma eşlik eden tüm yöneticilerime, İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü çalışanlarına ve İdare Merkezi’ndeki tüm mesai arkadaşlarıma, danışman olarak görevimi sürdürdüğüm kısa sürede desteğini esirgemeyen tüm TCMB mensuplarına çok teşekkür ederim.

Özel sektörde sürdüreceğim bundan sonraki kariyer durağıma dair adresimi yakın zamanda sizlerle paylaşacağım."

Ünlü spiker Gizem Uzuner'in yenide televizyon ekranlarına döneceği öğrenildi.

Gizem Uzuner kimdir?

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümü mezunu olan Gizem Uzuner, lisans eğitiminin bir kısmını Sofya’da MT&M College’da okudu.

Yüksek lisansını ise Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Financial Economics bölümünde tamamladı.

Lisans eğitimi esnasında Amerika ve Yunanistan'da çeşitli şirketlerin finans departmanlarında çalıştı.

Türkiye’de ise Gedik Yatırım Holding Kaldıraçlı İşlemler Departmanı'nda ve Destek Menkul Değerler'de araştırma bölümünde görev aldı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yetkilendirmesiyle Türev Araçlar ve İleri Düzey lisanslarına sahip. 2015'de kadrosuna dahil olduğu Bloomberg HT’de Araştırma Müdürü olarak kariyerine devam etti.

2022 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü olarak atandı. Gizem Uzuner, Merkez Bankası'nın yeni patronu Gaye Erkan tarafından Haziran 2023'te görevden alındı.