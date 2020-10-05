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Ekonomi Merkez Bankası 89 yaşında
Ekonomi

Merkez Bankası 89 yaşında

3 Ekim 1931’de faaliyetlerine başlayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçtiğimiz gün itibarıyla kuruluşunun 89’uncu yılını kutluyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 11:38:00 -
Merkez Bankası 89 yaşında

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 89’uncu kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Geçtiğimiz gün itibarıyla kuruluşunun 89’uncu yılını kutlayan Merkez Bankası, farklı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen işlevlerin tek elde toplanmasının ardından, 3 Ekim 1931’de faaliyetlerine başladı.

2019 yıl sonu itibarıyla, Merkez Bankası sermayesinin yüzde 55,12’si (A) sınıfı, yüzde 25,74’ü (B) sınıfı, yüzde 0,02’si (C) sınıfı, yüzde 19,12’si ise (D) sınıfı hisselerden oluşuyor. Merkez Bankasının 2019 yıl sonu itibarıyla 3 bin 874 çalışanı bulunuyor.

Kuruluşundan bugüne 23 kişi, TCMB Başkanı olarak görev yaptı. İlk başkan olan Selahattin Çam 1931-1938 yıllarında arasında bu görevi yürüttü. 2016-2019 yılları arasında başkan olarak görev yapan Murat Çetinkaya, Temmuz 2019’da başkanlık görevini Murat Uysal’a devretti. Uysal, halihazırda görevini sürdürüyor.

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