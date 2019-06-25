0553 313 94 23

Merkel’in sözleri Alman Meclis Üyesini rahatsız etti

Kürt devletinin kurulmasına karşı olduğunu söyleyen Almanya Başbakanı Merkel’e tepki gösteren Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) Almanya Federal Meclisi Üyesi Mark Hauptmann açıklamalarda bulundu.

25 Haziran 2019 Salı 12:22
Merkel’in sözleri Alman Meclis Üyesini rahatsız etti

Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) Almanya Federal Meclisi Üyesi Mark Hauptmann, Kürt devletinin kurulmasına karşı olduğunu söyleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel'e tepki gösterdi.

“Irak yapay bir devlet”

Mark Hauptmann basına yaptığı açıklamada, “Almanya Federal Cumhuriyeti bazen iki tuzaklı siyaset yürütüyor. Halkların geleceğini tayin hakkı konusunda Kosova'yı desteklerken, Kürtlere hayır deniyor. Doğrusu Irak'ın ulusal tarihi bir geçmişi yok, Irak yapay bir devlettir. O sınırlar sömürgecilik döneminde çizildi. Bu yüzden Irak'taki mevcut form çok da savunulmamalı. Irak'ın kuzeyinde bir Kürt devletinin kurulmasına dönük o büyük talep gözardı edilmemeli” dedi.

“Kürt ortaklarımızla iyi çalışıyoruz”

Kürtlerin bölgenin siyasi istikrarı açısından önemli bir bileşen olduğunu vurgulayan Hauptmann, “Kürt otonom bölgesinde güvenlik durumu Irak'ın diğer bölgelerinden çok daha iyidir” diye belirtti.

Hauptmann, “Almanya ve Avrupa olarak Kürt ortaklarımızla birlikte iyi çalışıyoruz. Bölgede iyi bir ortaklığımızın olması gerekiyor, İran'ın güttüğü gibi düşmanlık değil” ifadesini kullandı.

“Türkiye topraklarında…”

Hauptmann sözlerinin devamında, “Kürt devleti, Türkiye'nin baskısından da kurtarılmalı. PKK Almanya'da yasaklı bir partidir. Eylemlerinin meşruiyetini yitiriyor. Kürt devletinin Türkiye topraklarında kurulmayacağı, sadece Irak'ın kuzeyi ile Suriye'nin doğusunu kapsadığı netliğe kavuşturulmalı” değerlendirmesinde bulundu.

Alman parlamenter, Kürt devletinin diasporada ve dünyanın dört bir yanında yaşayan Kürtler için güvenli bir sığınak olması mantığıyla kurulması gerektiğini vurguladı.

Mark Hauptmann sözlerini şöyle sürdürdü:

Bir yandan bölgenin savunmasına destek verenler, o halkın kendi kaderini tayin hakkı söz konusu olunca görmezden gelmemeli, umursamaz olmamalı. Kürt halkının talebi, sadece bölgenin korunması için değil aynı zamanda bölgenin içinden geçtiği siyasi durumdan kurtulmak istemesi, mantıklı bir taleptir. Kürt devleti ve hükümeti, krizlerle dolu bölgede huzur ve istikrar kaynağı olur.

Merkel ne demişti?

Geçtiğimiz Almanya'nın Goslar kentinde öğrencilerle bir araya gelen Başbakan, Irak'ın toprak bütünlüğünden yana olduğunu söylemişti.

Merkel, "Bağımsız bir Kürt devleti kurulmasının, bölgedeki barışa hizmet edeceğini düşünmüyorum" ifadesini kullandı.

Bölgede yaşayan Kürtler için özerkliğe vurgu yapan Merkel, "Irak'ta yaşayan Kürtlere adil şartlar sunulmalıdır" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 12:22
  1. Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) Almanya Federal Meclisi Üyesi Mark Hauptmann
  2. Kürt devleti
  3. Almanya
  4. Avrupa
  5. Angela Merkel

YORUM YAZ

  • Ertugrul GaziErtugrul Gazi1 sa önce
    Markt Haupmann'dan size kapak olsun. Sahte ve irkci sozde dindarlar!

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Rizespor'dan sürpriz transfer hamlesi Ayoub Mallouki
  1. Rizespor'dan sürpriz transfer hamlesi..
  2. Yeşilyurt Belediyespor belediye..
  3. Antalya’da evden çıkan 2 metrelik..
  4. AB ve Vietnam ticaret anlaşması..
  5. Bursa Belediyeler Birliği Alanya’da..
  6. 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga..
  7. Başkan Adil Gevrek: "Hocamızla beraber..
  8. Başkan Çetin: "Vizyon projelere kısa..
  9. AK Parti TBMM Grup Toplantısı
  10. Gezen tavuklar keneye geçit vermiyor
  11. 99 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
  12. Bizce yağ Amerika’da
  13. Batı Şeria'da Bahreyn Çalıştayı..
  14. Fadıloğlu, çölyak hastalarını mutlu..
  15. Vicdansız sürücü köpeği böyle ezdi
  16. ABD’den Türkiye’ye F-35 tehdidi
  17. Flaş iddia: Süper Lig maç yayınları..
  18. Trakya Üniversitesi Fen Fakültesinde..
  19. Eski emniyet müdürüne FETÖ'den hapis..
  20. "3. Eğitim Bilimleri ve Sosyal..
  21. Tekirdağ’da bir tekne dolusu kaçak..
  22. Ilkım, Yıldızlar Güreş Şampiyonası’nda..
  23. Sağlık Müdürü Vekili Dr. İnan;..
  24. Spor merkezlerinde uzman eğitmenler..
  25. Minik Ateş 14 santimlik tümörle yaşam..
  26. Alev alan otomobilin içerisinde..
  27. Yeni askerlik yasası son dakika Meclis..
  28. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki..
  29. Başkan Beyoğlu’ndan genç karatecilere..
  30. Otomobil Tır’a çarptı: 2 yaralı
Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

Günün Karikatürü

25 Haziran 2019
İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
“AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
“AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı