  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Merih Demiral’dan bayram mesajı

Juventus’ta forma giyen Merih Demiral, kulübün resmi sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı için kutlama mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 11:39:56 -
Merih Demiral’dan bayram mesajı

Juventus’ta forma giyen Merih Demiral, kulübün resmi sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı için kutlama mesajı yayımladı.


İtalya’nın Juventus takımında ülkemizi temsil eden Merih Demiral, siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı için bir kutlama mesajı verdi. Juventus’un paylaştığı videoda milli Demiral, "Herkese merhaba. Öncelikle ülkemizin, tüm İslam aleminin ve Juventus taraftarlarının Ramazan Bayramı mübarek olsun. İnşallah hep birlikte daha nice bayramlar yaşamak dileğiyle" ifadelerini kullandı.


Öte yandan Juventus’un Bosnalı Müslüman yıldızı Miralem Pjanic de Merih Demiral gibi tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı