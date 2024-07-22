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Gündem Meriç Nehri'nde facia
Gündem

Meriç Nehri'nde facia

Yeniakit Publisher
2024-07-22 19:46:00 -
Meriç Nehri'nde facia

Edirne'de Meriç Nehri'nde 3 gençten kaybolan 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı

Alınan bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi'nde, üç arkadaş Meriç Nehri'ne girdi.

Nehirde yüzen gençlerden S.Y.D. (14) ve M.T. (18) bir süre sonra gözden kayboldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Meriç Nehri'nde kaybolan S.Y.D. ve M.T'nin bulunması için arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünden dalgıç polisler de katıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Nehre giren dalgıç polisler 2 gencin cesetlerini sudan çıkardı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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