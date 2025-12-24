  • İSTANBUL
Yerel

Meriç Nehri alarmı: 25 yaşındaki genç kayıp

Meriç Nehri alarmı: 25 yaşındaki genç kayıp

Edirne’de pazar günü botla Meriç Nehri’ne açıldıktan sonra kaybolduğu belirtilen Ensar Çakır için arama çalışması sürüyor.

Edirne’de, pazar günü botla Meriç Nehri’ne açıldığı ve bir daha kendisinden haber alınamadığı belirtilen Ensar Çakır (25) için arama çalışması yürütülüyor.

 

Arama çalışmaları sürüyor

Ensar Çakır, iddiaya göre, geçen pazar günü lastik botla açıldığı Meriç Nehri’nde kayboldu. Çakır'dan haber alamayan ailesinin başvurusu üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Dün başlayan arama çalışmalarına bugün, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’nde görevli dalgıçlar da eşlik etti. Dalgıçlar su altında arama yaparken, AFAD ekipleri botla nehir yüzeyinde, jandarma ekipleri de karada çalışmalarını sürdürdü.

 

‘Yunanistan’a kaçmak için gelmiş’

Ensar Çakır’ın yakınları nehir kenarında arama çalışmalarını endişeli gözlerle izledi. Ensar Çakır’ın annesi Ayşe Çakır, oğlunun Yunanistan’a kaçmak için botla nehre açıldığını iddia ederek, “Çocuğum pazar günü buraya Yunanistan’a geçeceğim diye gelmiş herhalde. Pazar gününden beri haber alamıyoruz. Ben onun bulunmasını istiyorum. Nefes almıyorum, ne olursun çocuğumu bulun. Bir anne olarak çok zor durumdayım, Allah kimseye vermesin. Benim evladım dünyam. Evladım yoksa ben de yokum" diye konuştu.

