Merhum Yazıcıoğlu'nu yeniakit.com.tr'ye anlattı: Onun eşi olmaktan gurur duyuyorum

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA- Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının onuncu yıldönümünde, Tacettin Dergahı'nda bulunan kabri, sabah saatlerinden itibaren ziyaretçi akınına uğradı. Mezarlıkta taziyeleri kabul eden Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, Merhum Başkanı yeniakit.com.tr'ye anlattı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Yazıcıoğlu; "O, vatanı, milleti ve İ'lay-i Kelimetullah için mücadele etti. Hayatı boyunca 'doğru' söz söyledi. Hiçbir zaman davasını kendisine hizmet ettirmedi. O her zaman davasının hizmetkarı oldu. Rüzgara göre yön biçmedi. Doğru ve hak nerdeyse o da orda oldu. Kendi şahsi menfaati üzerine bir hayatı olmadı. Vatanı ve milleti uğruna bir hayat yaşadı" dedi.

Gülefer Yazıcıoğlu, Merhum Yazıcıoğlu'nun; 'bir saniyesine bile hükmedemediğiniz dünya için fırıldak olmaya gerek yok sözünü hatırlatarak konuşmasına şöyle devam etti:

"Çok parası ve makamı olan da bir kefen ve aynı tahta arabayla gidiyor. Önemli olan Hakkın huzuruna; sevgiyle, saygıyla, güzel hasletlerle gidebilmek. Muhsin Başkan işte o güzel hasletlerle gitti. Milyonların Muhsin Başkana sevgisinin sebebi de budur"