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Merhum Yazıcıoğlu'nu yeniakit.com.tr'ye anlattı: Onun eşi olmaktan gurur duyuyorum

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun onuncu vefat yıldönümünde eşine ilişkin açıklamalarda bulunan Gülefer Yazıcıoğlu; "Onun eşi olmaktan gurur duyuyorum. Muhsin Başkan, hiçbir zaman davasını kendisine hizmet ettirmedi. Her zaman davasının hizmetkarı oldu" dedi.

25 Mart 2019 Pazartesi 13:17

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA- Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının onuncu yıldönümünde, Tacettin Dergahı'nda bulunan kabri, sabah saatlerinden itibaren ziyaretçi akınına uğradı. Mezarlıkta taziyeleri kabul eden Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, Merhum Başkanı yeniakit.com.tr'ye anlattı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Yazıcıoğlu; "O, vatanı, milleti ve İ'lay-i Kelimetullah için mücadele etti. Hayatı boyunca 'doğru' söz söyledi. Hiçbir zaman davasını kendisine hizmet ettirmedi. O her zaman davasının hizmetkarı oldu. Rüzgara göre yön biçmedi. Doğru ve hak nerdeyse o da orda oldu. Kendi şahsi menfaati üzerine bir hayatı olmadı. Vatanı ve milleti uğruna bir hayat yaşadı" dedi.

Gülefer Yazıcıoğlu, Merhum Yazıcıoğlu'nun; 'bir saniyesine bile hükmedemediğiniz dünya için fırıldak olmaya gerek yok sözünü hatırlatarak konuşmasına şöyle devam etti:

"Çok parası ve makamı olan da bir kefen ve aynı tahta arabayla gidiyor. Önemli olan Hakkın huzuruna; sevgiyle, saygıyla, güzel hasletlerle gidebilmek. Muhsin Başkan işte o güzel hasletlerle gitti. Milyonların Muhsin Başkana sevgisinin sebebi de budur"

 

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 13:17
  1. Muhsin Yazıcıoğlu
  2. Gülefer Yazıcıoğlu

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  • reşitreşit26 dk önce
    "O, vatanı, milleti ve İ'lay-i Kelimetullah için mücadele etti. Hayatı boyunca 'doğru' söz söyledi. Hiçbir zaman davasını kendisine hizmet ettirmedi. O her zaman davasının hizmetkarı oldu. Rüzgara göre yön biçmedi. Doğru ve hak nerdeyse o da orda oldu. Kendi şahsi menfaati üzerine bir hayatı olmadı. Vatanı ve milleti uğruna bir hayat yaşadı"herkesin kulağına küpe olsun desekte herkes yine bilfdiğini okur.Allah rahmet etsin.
  • abdrhmnabdrhmn1 sa önce
    allah rahmet eylesin nur içinde uyusun

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