Merhum Ali Nar Hoca'nın eşi Selime Nar Hakk'a yürüdü
Merhum Ali Nar Hoca'nın eşi Selime Nar rahmet-i Rahman'a kavuştu. Selime Hanım'ın cenazesi yarın ikindi namazını müteakip Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'nde Ali Nar Hoca'nın yanı başına defnedilecek.22 Ekim 2019 Salı 22:41
Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar ve şair rahmetli Ali Nar'ın refikası Selime Nar Hakk'a yürüdü. Selime Hanım'ın cenazesi yarın 23 ekim 2019 günü ikindi namazını müteakip Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'nde Ali Nar Hoca'nın yanı başına defnedilecek.
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