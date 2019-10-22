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Merhum Ali Nar Hoca'nın eşi Selime Nar Hakk'a yürüdü

Merhum Ali Nar Hoca'nın eşi Selime Nar rahmet-i Rahman'a kavuştu. Selime Hanım'ın cenazesi yarın ikindi namazını müteakip Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'nde Ali Nar Hoca'nın yanı başına defnedilecek.

22 Ekim 2019 Salı 22:41
Merhum Ali Nar Hoca'nın eşi Selime Nar Hakk'a yürüdü

Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar ve şair rahmetli Ali Nar'ın refikası Selime Nar Hakk'a yürüdü. Selime Hanım'ın cenazesi yarın 23 ekim 2019 günü ikindi namazını müteakip Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'nde Ali Nar Hoca'nın yanı başına defnedilecek.

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Haber Tarihi: 22 Ekim 2019 Salı 22:41
  1. Edirne
  2. Ali Nar
  3. Selime Nar

YORUM YAZ

  • bozerenbozeren22 sa önce
    Allah rahmet eylesin
  • ahmet koçakahmet koçak23 sa önce
    ALLAH c.c. rahmet eylesin,peygamber efendimize s.a.v komşu eylesin amin...
  • Şaban SAĞUNŞaban SAĞUN23 sa önce
    Merhum Hocam Ali Nar'a ve Kıymetli Eşlerine Yüce Rabbimizden Rahmetler dilerim. Mekanları Cennet olsun inşaalah.
  • DostDost1 gün önce
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah çok sevdiğimiz bir büyüğümüzdü
  • H u H u 1 gün önce
    Nur içinde yatsınlar ALlAH rahmet etsin
  • MikailokurogluMikailokuroglu1 gün önce
    İnnâlillahi ve innâileyhi raciun Rabbimiz merhametiyle kuşatsın inşaallah Amiiin.
  • hercaihercai1 gün önce
    Allah rahmet eylesin.

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