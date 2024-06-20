Merhamet elimiz dünyayı kuşattı

Sebahattin Ayan İstanbul

İslâm âlemi, bir Kurban Bayramı’nı daha yeryüzünün bütün noktalarında buruk bir coşku ile eda ederken, hayırda yarışan Türkiye’nin yardım kuruluşları dünyaya iyilik ve merhamet elimizi ulaştırdı.

‘İyi ki Türkiye var’ dedirttiler

Türkiye’nin iyilik eli bu bayramda da dünya mazlumlarını kuşattı. İnsanlığın soykırım, savaş, açlık, susuzluk, kuraklık ve ekonomik krizlerle boğuştuğu mevcut süreçte ümmete merhamet şemsiyesi olan Türkiye’nin sivil toplum kuruluşları, Kurban Bayramı’nda muhtaçların imdadına koştu. Ekonomide yaşanan sıkıntılara rağmen iyilikte yarışan hayırseverlerin bağışlarıyla Türkiye dahil 79 ülkeye ulaşan TDV ile İHH, İDDEF, Deniz Feneri gibi hayır kuruluşları hijyenik ortamda kestikleri kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine teslim etti. Helal rızıklarıyla vacip ibadetini gerçekleştiren insanımızın vekalet yoluyla verdiği kurban bağışları başta Siyonist soykırıma maruz kalan Gazze halkı olmak üzere Ortadoğu’nun savaş mağdurlarının, Afrika’nın mazlumlarının, Balkanlar’ın muhtaçlarının, Asya’nın boynu büküklerinin ve Kafkaslar’ın yetimlerinin yüzünü güldürdü. 81 şehrimizin yanı sıra Türkiye’den uzanan şefkat eliyle Afganistan’dan Gana’ya, Azerbaycan’dan Tanzanya’ya, Burkina Faso’dan Kamerun’a, Uganda’dan Filipinler’e, Myanmar’dan Moğolistan’a, Bulgaristan’dan Endonezya’ya, Bosna’dan Somali’ye yeryüzünün hemen her noktasında kesilen kurbanlarla muhtaçlar bayram gibi bir bayram yaşadı. Kurban Bayramı’nın 4’üncü gününe kadar devam eden kurbanlık kesim ve dağıtım işlemleri Türkiye’nin hayırsever kuruluşlarının ismini insanlık tarihine altın harflerle yazarken, ihtiyaç sahipleri İslam’ın birlik, kardeşlik ve yardımlaşma anlayışını bütün sıcaklığıyla hissetti.

Yüz milyonlara ulaştık

Gönül zenginliğinde dünyanın tartışmasız açık ara lideri olan Türkiye’nin sivil toplum kuruluşlarınca gerçekleştirdiği 2024 yılı Kurban faaliyetleri kayıtlara şöyle geçti:

• Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) bu yıl yurt içinde 81 il 922 ilçede, yurt dışındaysa 78 ülke 348 bölgede Türk milletinin emaneti 747 bin 052 hisse kurbanı keserek etlerini 34 milyon 737 bin 918 kişiye ulaştırdı. TDV ayrıca hayırseverlerden gelen bağışlarla 1 milyon 50 bin Filistinliye kurban eti dağıtacak.

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• İHH İnsani Yardım Vakfı ise vekâletini aldığı 102 bin 266 hisselik kurbanı 4 kıtadaki 66 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Vakıf ayrıca, 16 ülkede 42 bin 245 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa da bayramlık elbise hediye etti.

Türkiye'nin şefkati her yerde

• Bu yıl kurban kesim kampanyası kapsamında 128 bin hisseye ulaşan Türk Kızılayı, yurt içinde ve 19 ülkede kurban kesimi gerçekleştirdi. “Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye” sloganıyla yürütülen kampanya kapsamında alınan kesilen kurbanlarla yaklaşık 3,8 milyon ihtiyaç sahibine yıl boyunca kavurma konserveri ulaştırılacak.

• Deniz Feneri Derneği hem kurbanlık, hem bayram harçlığı, hem de bayramlık kıyafetlerden oluşan hayır çalışmalarını 30 ülkede ihtiyaç sahibi mazlum ve mağdur bölgelere yönelik gerçekleştirdi.

Mazlumlar unutulmadı

• İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar’daki 47 ülke 309 bölgede kesilen 75 bin hisselik kurbanla İslam’ın sıcak yüzünü ihtaç sahibi hanelere gösterdi.

• Sadakataşı Derneği, bu yıl “İyiliğe Hisse” çağrısıyla Türkiye ve Gazze başta olmak üzere 30 ülkede kurban faaliyetleri gerçekleştirerek 24 bin hisselik kurban eti dağıttı.

Mazlumlar bayram etti

• HAYDER, 749’u Türkiye olmak üzere Somali, Tanzanya, Etiyopya, Kenya, Kamerun, Bangladeş, Pakistan, Yemen, Bulgaristan, Dağıstan, Makedonya, Çad, Sudan ve Hindistan’ın Keşmir eyaleti olmak üzere 3 kıta ve 15 ülkede bağışlanan toplamda 78 bin 42 hisse kurban etini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

• Umuda Koşanlar Derneği de Gazze başta olmak üzere 19 ülkede kurban faaliyeti gerçekleştirdi.

• ‘Dünya üzerinde bir mazlum dahi kalmayıncaya ve ay yıldızın gölgesi tüm dünyaya hâkim oluncaya kadar hizmet etme’ şuuruyla kurulan Yesevi Hareketi Derneği ise başta Çin zulmü altında inleyen Doğu Türkistan olmak üzere, Gazze, Türkmenistan, Moğolistan, Afganistan, Afrika ve Balkanlarda bağışlanan kurbanlarla ihtiyaç sahiplerini sevindirdi.

Ayrıca Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı ile Türkiye’den Kudüs’e gönül köprüsü kuran Mirasımız Derneği, Beşir Derneği, Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği de hayırseverlerin bağışlarını birçok ülkedeki yüz binlerce ihtiyaç sahibine ulaştırdı.