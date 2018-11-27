Merdivenden beton zemine düşüp öldü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, inşaat halindeki evine dayadığı tahta merdivenden düşen Hasan Kılıçaslan (68) hayatını kaybetti.



Olay, dün akşam saatlerinde Sarayaltı Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat halindeki evinin ikinci katına tahta merdivenle çıkmaya çalışan Hasan Kılıçaslan, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Olay yerine çağrılan ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılıçaslan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kılıçaslan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adlı Tıp Kurumu morguna götürüldü.