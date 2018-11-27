0553 313 94 23

Merdivenden beton zemine düşüp öldü

Şanlıurfa'da inşaat halindeki evinin ikinci katına tahta merdivenle çıkmaya çalışırken dengesini kaybederek beton zemine düşen Hasan Kılıçaslan, yaşamını yitirdi.

27 Kasım 2018 Salı 16:06
Merdivenden beton zemine düşüp öldü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, inşaat halindeki evine dayadığı tahta merdivenden düşen Hasan Kılıçaslan (68) hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Sarayaltı Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat halindeki evinin ikinci katına tahta merdivenle çıkmaya çalışan Hasan Kılıçaslan, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Olay yerine çağrılan ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılıçaslan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kılıçaslan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adlı Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 16:06
  1. Şanlıurfa
  2. kaza
  3. Merdivenden beton zemine düşüp öldü
  4. Hasan Kılıçaslan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Endişe gerektirmeyen iki çocuk hastalığı
    1. Endişe gerektirmeyen iki çocuk hastalığı
    2. Sürücüler dikkat! Son 3 gün kaldı,..
    3. Sneijder geri döneceğini açıkladı
    4. Uber’e 1.17 milyon dolar ceza
    5. Hükümet harekete geçti! Kenti terk..
    6. İstanbul Fellowship başvuruları için..
    7. "Suriye konusunda İstanbul'daki..
    8. Sancaktepe şehitleri uğurlanıyor
    9. Muğla'da sörf keyfi
    10. Yeşil sahada şok! Hakeme uçan tekme attı
    11. Samsun'da balık fiyatları
    12. Rusya'dan kritik Ukrayna kararı!..
    13. Darbe sanığı general Almanya'ya kaçma..
    14. Tuzla'da kimyasal atık gömülmesi
    15. "Dünyada 5 milyon Sudanlı göçmen var"
    16. Ev hanımları yer silmekten menisküs..
    17. Balıkçının ağına öyle bir şey takıldı..
    18. Şehitlerimizi uğurluyoruz
    19. Hamilelikte guatr en tehlikelisi
    20. Antalya'da jandarmaya ateş açan firari..
    İşte partilerin son oy oranları!
    İşte partilerin son oy oranları!
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler

    Günün Karikatürü

    27 Kasım 2018
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var