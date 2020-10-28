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Aktüel Merdiven otomatiği nasıl bağlanır?
Aktüel

Merdiven otomatiği nasıl bağlanır?

Merdiven otomatiği bağlatma işlemleri | Merdiven otomatiği abonelik işlemlerinin nasıl yapıldığı, hangi adımların takip edildiği merak ediliyor. Merdiven otomatiği işlemi nasıl yapılır? | Merdiven otomatiği abone ol | E devlet elektrik aboneliği

Yeniakit Publisher
2020-10-28 16:09:00 -
Merdiven otomatiği nasıl bağlanır?

Elektrik aboneliği başvuru | Pek çok kişi elektrik aboneliği başvuruları için hangi adımları takip etmeleri gerektiğini araştırıyor. Merdiven otomatiği aboneliğinin nasıl bağlatılacağı da merak konusu. Elektrik aboneliği başvuru yap.

Merdiven otomatiği nasıl bağlanır?

Merdiven aboneliği başvuru işlemleri |Elektrik Görevli Tedarik Şirketleri aracılığıyla elektrik aboneliği başvurusu yapabilirsiniz. Koronavirüs pandemisi sebebiyle başvurular artık e devlet üzerinden de yapılabiliyor. E devlet üzerinden başvuru yaptığınızda evraklar adresinize kargolanıyor. Abonelik alacak olan kişi de evinden çıkmadan gelen belgeleri imzalıyor. 

Yaşadığınız şehirdeki elektrik görevli tedarik şirketini telefonla arayarak da bilgi alabilirsiniz.

E DEVLET ELEKTRİK ABONELİĞİ İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Merdiven otomatiği, asansör, hidrafor gibi ortak kullanım yerleri apartman yöneticiliği adına yapılacak işlemler için gerekli belgeler şöyle;

Apartman yönetimi karar defterinin Noter'den tasdikli yönetim kararının alındığı sayfanın fotokopisi

Yönetim kaşesi

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Yetkili kişi veya kişiler

Güvence bedeli ve damga vergisi tahsil edilir. Enerji kesik ise açma bedeli tahsil edilir. 

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Merdiven otomatiği zaman ayarı nasıl yapılır?

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