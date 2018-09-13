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Merdiven altı et tüketimine dikkat!

Şarbon tehlikesine karşı uzmanlar uyarıyor. Uzmanların uyarılarına göre merdiven altı et tüketimine dikkat edilmeli.

13 Eylül 2018 Perşembe 17:50
Merdiven altı et tüketimine dikkat!

DHA'nın haberine göre; Prof. Dr. Hasan Batmaz, şarbon hastalığının hayvanlardan insanlara bulaşan en tehlikeli hastalıklardan biri olduğunu söyledi.

Gerekli tedbirlerin alınması halinde herhangi bir sıkıntının yaşanmayacağına dikkat çeken Prof. Dr. Batmaz, hayvanlarda hastalığın görülmesi durumunda mutlaka ihbar edilmesi ve karantina uygulanması gerektiğini açıkladı. Batmaz, "Telef olan hayvanlar, kadavraları açılmadan su kaynaklarından uzak yere 2 metre kadar derine gömülmeli, üzerleri kireçlenmeli veya yakılmalı. Aşılanan hayvanlar en erken 15 gün sonra meraya çıkarılmalı. Hastalık çıkan odakta hastalık belirtisi göstermeyen ve çevredeki sığır, koyun, keçiler, mandalar, develer ve hatta atlar ve çevrede varsa domuzlar aşılanmalı, aşı yapılan hayvanların etleri 30 gün tüketime sunulmamalı. Takip eden yıllarda iki aydan büyük sığırlara en az 5 yıl, senede bir kez aşı uygulanmalı. Hastalığın özellikle çıktığı odaktaki hayvanlara aşı en az 7-10 yıl gibi süre uygulanarak uzun yıllar şarbonun görülme olasılığı azaltılmalı" dedi.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 17:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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