Merdan Yanardağ'dan 6'lı masaya maskeleri indiren teklif! Bütün kirli çamaşırları ifşa oldu

Henüz bir Cumhurbaşkanı adayı çıkaramayan 6'lı masada kriz büyüyor... HDP'ye de açıktan destek veren 6'lı masa bileşenlerinden CHP'de bu desteği her fırsatta gözler önüne seriyor.

Son olarak CHP tarafınfa fonlanan TELE 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, skandal bir açıklamaya imza attı.

Merdan Yanardağ’dan manidar çıkış

Masadaki aday belirsizliği, kısır siyaset ve küçük hesaplaşmaların gölgesinde CHP yandaşı fondaş medyanın baş aktörlerinden biri olan TELE 1 yazarı Merdan Yanardağ'dan zamanlaması manidar bir çıkış geldi.

Yanardağ, CHP, İYİ Parti, Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti'nin bir araya geldiği 6'lı masanın HDP ile iş birliği yapması çağrısında bulundu.

“HDP ile işbirliği tarihsel görev”

6'lı masa adına HDP'ye destek mesajı gibi mesaj gönderen Merdan Yanardağ, masanın en önemli eksiğinin 'sol' olduğunu belirterek HDP'nin merkezinde yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı ile Sosyalist Güç Birliği'nin dikkate alınmasının tarihsel bir görev olduğunu söyledi.