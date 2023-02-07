Merdan Yanardağ ve Enver Aysever işte şimdi hapı yuttu! O alçaklığa soruşturma

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası tepki çeken açıklamalara imza atan Merdan Yanardağ ile Enver Aysever hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan soruşturma başlattı.

Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, dünkü yayında depremin yaşandığı bölgenin dindar ve geleneklerin egemen olduğu bir bölge olduğunu savunmuştu.

"Hangi gerekçeyle cezalandırabilmiş olabilir ki Tanrı?"

"İnsanlar bile bile merkez sağ muhafazakar partilere, gerici partilere göre göre oy vermeye devam ettiler. 'Gölcük depremini Donanma Komutanlığı'nda dans ediyorlar da bu yüzden Allah'ın cezası onları vurdu' diyen zihniyet bugün iktidardır." diyen Yanardağ, "Bu zihniyet bu bölge ağırlıklı olarak dindar bir bölgedir. Geleneklerin egemen olduğu bir bölgedir. Burada hangi yalanı bulacaksınız? Hangi gerekçeyle cezalandırabilmiş olabilir ki Tanrı?" ifadelerini kullandı.

Enver Aysever: Ortak yön siyasal İslam

Enver Aysever de kendi Youtube kanalında depremlerde en çok yıkımın İslam ülkelerinde olmasına dikkat çekerek, "Ortak yön siyasal İslam" demişti.