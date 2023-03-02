Merdan Yanardağ toplantı öncesi Akşener’i tehdit etti

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli çifte depremin izlerini silmeye çalışırken siyaset dünyası yeniden hareketlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün grup toplantısında yaptığı açıklamada ''Bu millet 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır'' diyerek seçim tarihini açıklamış oldu.

Seçim tarihine kısa bir süre kaldı ancak altılı masa henüz adayını belirlemedi. Altılı masa, bugün bir araya gelecek ve adaylık konusu ele alınacak. Kulislerde dolaşan bilgiye göre; CHP lideri Kemal Kılıldaroğlu'nun adaylı netlik kazanacak ama açıklama ileri bir tarihe bırakılacak.

Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'dan canlı yayında adaylık konusunda dikkat çeken bir çıkış geldi.

''TUHAF BİR EŞİKTEYİZ''

Millet İttifakı'nın Meral Akşener yüzünden seçimi kaybedeceğini belirten Merdan Yanardağ, şunları aktardı;

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''Bugün bakıyorsunuz Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş iki ayrı televizyonda. İmamoğlu aday olmayacağını belirtmedi. Yavaş belirtse de son birkaç gündür aday olabileceğine dair sinyaller verdi. Tuhaf bir eşikteyiz. Meral Hanım’ın hepimize sürpriz yapma olasılığını bir kenara bırakmıyorum. Parti içindeki gruplara bir takım kliklere yapmış olsun böyle bir ihtimal var. Veyahut Millet İttifakı’nda kimi direniş noktalarına kırmak için yapmış olabilir.''

''AKŞENER'İN AK PARTİ İKTİDARINA 5 YIL DAHA HEDİYE ETMEK ÜZERE''

''Kişisel hesaplar yerine milletin hesabını düşünmek gerekir'' diyen Yanardağ, ''Pekala Meral Hanım düşünüyor olabilir ki Kılıçdaroğlu değil başka bir aday seçilebilir adaydı. Kendi dediği gibi büyük tehlikeyi öncesinde savuşturmak gerekir. Kişisel hesaplar değil milletin hesabını yapmak gerekir diye düşünebilir. Bu olasılıkları bir yana bırakmıyorum. Meral Akşener’in kötü niyetli olduğuna da düşünmüyorum. Ama siyasal olarak yanlış değerlendirme yaptığını, AK Parti Erdoğan iktidarına 5 yıl daha hediye etmek üzere olduğunu düşünüyorum. Eğer Erdoğan bu seçimi bir daha kazanacaksa Türkiye’nin önündeki 100 yılını kaybetmek anlamına gelirse bunun sorumluluğu İyi Parti ve Meral Akşener'de olacaktır.'' dedi.

''MERAL HANIM'IN ADAY ÖNERİSİ İLE GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM''

Sözlerine devam eden Merdan Yanrdağ, şu ifadeleri kullandı;

''Onunla beraber hala seçildikleri partinin kendilerini destekleyen siyasal ve toplumsal gücün niteliğinin farkında olmayan bu oyunda bir rol üstlenmeye çalışan iki belediye başkanı da olacaktır diye düşünüyorum. Meral Hanım'ın bu konuşması yarın yapılacak toplantıyadır. Yanılma payım olabilir. Bizi yanıltabilir. Meral Hanım'ın büyük olasılık aday önerisi ile geleceğini düşünüyorum.''

''KILIÇDAROĞLU'NU SİLME OPERASYONU VAR''

Kemal Kılıçdaroğlu'nu siyasetten silme operasyonu olduğunu belirten Yanardağ, ''Meral Akşener, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına itiraz edecek gibi duruyor. Ortada Kemal Kılıçdaroğlu’nu siyasetten silme operasyonu var. Meral Hanım, zaten başbakan adayı. Dolayısıyla, Siyasal İslamcı iktidardan sonra sağ iktidarla geçiş dönemi tasarlanıyor. Bu beşli çetenin operasyonudur. Beşli çete bir sermaye grubudur. AK Parti döneminde zenginlemiş bir yağmacı sermaye grubudur. Bunların operasyonu olabileceğini akıldan hiç çıkarmamak lazım.'' şeklinde konuştu.