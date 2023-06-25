  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

30 yıldır imamı olmayan cami! Köy halkı Diyanet'e böyle seslendi..

TB2 SİHA ve Milli Muharip Uçak dünyanın gündeminde: Orta Doğu'dan Afrika'ya! Türkiye'ye teklif yağıyor

İslam'la dalga geçen Doğu Demirkol mide bulandırdı! Mizah değil soytarılık

Türkiye'ye flaş 29 Haziran uyarısı! Az önce duyuruldu! Bu, hiç ama hiç hesapta yoktu

Türkiye için flaş uyarı! “Önümüzdeki 10 günlük süreçte…”

Uzun süre yanında çalışan isimden Akşener’le ilgili şok sözler! Herkes şaşkın

AK Partili belediye bu yanlıştan dönmeli! Bu hadsizi sahneye çıkartmayın

Ahmet Taşgetiren’den çok konuşulacak itiraf! Sonunda kafasına dank etti

Meral Akşener için şok iddia! Yer yerinden oynayacak

"Domates kaç lira" sezonu bitti, "Bodrum’da lahmacun ne kadar" sezonu başladı
Medya Merdan Yanardağ 'Öcalan'a af' istedi! 'O bir filozof'
Medya

Merdan Yanardağ 'Öcalan'a af' istedi! 'O bir filozof'

Yeniakit Publisher
2023-06-25 23:06:00 -

Yaptığı açıklamalarla tepki çeken Tele 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, canlı yayında Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için af istedi.

Tele 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın canlı yayında terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan için söylediği sözler tartışma yarattı. Öcalan için af çağrısı yapan Yanardağ, "Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Hafife alınacak biri değil. Cezaevinde okumaktan filozof oldu. Son derece zeki biri" dedi.

Tele 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan için uygulanan tecriti eleştirerek hukukta hiç bir yeri olmadığını dile getirdi.

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Yanardağ, Öcalan için af çağrısında bulunarak, avukatlarıyla dahil kimseyle görüştürülmediğini ifade etti.

"Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur." diyen Yanardağ, Öcalan'ın hafife alınacak biri olmadığını cezaevinde kitap okumaktan 'filozof' olduğunu söyledi.

Yanardağ, "Abdullah Öcalan hafife alınacak biri değil. Cezaevinde okumaktan filozof oldu. Son derece zeki biri" ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23