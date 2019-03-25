0553 313 94 23

Merdan Yanardağ hakkında suç duyurusu! 'O bizim peygamberimiz' diyerek darp ettiler

Ünlü şarkıcı Berrin Sulari, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve yardımcısı Hasan Ali Sarıkaya hakkında darp iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

25 Mart 2019 Pazartesi 13:09
Merdan Yanardağ hakkında suç duyurusu! 'O bizim peygamberimiz' diyerek darp ettiler

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve yardımcısı Hasan Ali Sarıkaya hakkında şarkıcı ve sunucu Berrin Sulari’yi darp ettikleri iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Olay 6 Şubat günü meydana geldi. Ünlü şarkıcı Berrin Sulari, Medya Grup Canlar TV'de haftada bir gün sunuculuk yapıyordu. Aynı katta faaliyet gösteren TELE1 isimli televizyon kanalında olay günü Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç vardı.

Sulari, belediye başkanını kanalına davet ederek kahve içmek istediğimi söyledi. TELE1'in sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Sulari'nin teklifi sonrası genç kadını kolundan tutup odasından fırlattı. 'Sen kimsin ki benim misafirimle konuşuyorsun?' diyerek hakaret içerikli sözler sarf etti. Yanardağ'ın talimatı sonrası yardımcısı Hasan Ali Sarıkaya genç kadını tartaklayarak asansöre fırlattı.

'O bizim peygamberimiz'

Aldığı darbeler sonrası sunuculuk yaptığı kanala geri dönen Sulari, kendi Genel Yayın Yönetmeni olan Tamer Gül'e yaşadığı darp olayını anlattı. Sunucusunun anlattıkları karşısında şoke olan Gül, Yanardağ ile görüşmek için TELE1'e indi. Hasan Ali Sarıkaya ile karşılaşan Gül, yaşananları öğrenmek istediği sırada 'Merdan beyle görüşemezsin. O bizim peygamberimiz' dedi. Duydukları karşısında şoke olan Gül de, Sarıkaya tarafından tartaklandı.

Savcılık soruşturma başlattı

Polisi arayarak yardım isteyen Gül ve şarkıcı Berrin Sulari, TELE1'in sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ile yardımcısı Hasan Ali Sarıkaya'dan şikâyetçi oldu. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 13:09
  1. İstanbul
  2. TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ
  3. Hasan Ali Sarıkaya
  4. Berrin Sulari
  5. Darp iddiası
  6. suç duyurusu

YORUM YAZ

  • Mikail okurogMikail okurog13 dk önce
    O kanalı seyredenler düşünsün inandiklariyla örtüşüyor sa ne ala .
  • azizosmanazizosman41 dk önce
    BÖYLE SEREFSIZ NAMERTLER KADINLARI TARTAKLAR ADAMINA BIR GEL.DE SENI CIKTIGIN YERE KOYUVERSIN BE ISTEPNENIN OGLU O PEYGAMBER DEDIGIN DIBI DELIKLEREDE AYNI HIZMETI YAPARIZ iyi oku bunlari istepnenin yavsagi.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İran'da sel felaketi: 11 ölü
  1. İran'da sel felaketi: 11 ölü
  2. BTP Genel Başkanı Haydar Baş: "Rusya,..
  3. Setur'dan Kalamış Marina'ya özel..
  4. Futbol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa..
  5. Şırnak şehidi son yolculuğuna uğurlandı
  6. Salon 2003’te “Türk Trambon Topluluğu..
  7. Erzurum’da Venedik dönemine ait 150..
  8. "Turizm Geliştirme Fonu sektöre yön..
  9. “Roket atışı kasıtlı değildi”
  10. EPDK Başkanı Yılmaz açıkladı! "Benzine..
  11. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: "Bazı..
  12. Kayseri’de Trafik Kazası: 2 yaralı
  13. Başkan Çerçi’ye havai fişekli karşılama
  14. Galatasaray (GS) seçim ne zaman..
  15. Anadolu Üniversitesi’nde Ceren..
  16. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a öğrencilerden..
  17. Spot piyasada elektrik fiyatları
  18. Kolon Kanseri hakkında bilgilendirme..
  19. Hatay'da oryantiring yarışması
  20. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
  21. Karamollaoğlu'ndan Muhsin Yazıcıoğlu..
  22. Yeni Zelanda terör saldırısına..
  23. Vezirhanlı çocuklar artık kreşe gidecek
  24. Konya Kütüphaneler Haftası etkinlikleri
  25. Sınav stresiyle mücadelenin püf..
  26. Nevruz'da PKK skandalı... HDP'liler..
  27. Vezirhan’da doğalgaz çalışmaları..
  28. Cizre’de sel felaketinin bilançosu..
  29. Osmaneli’nde siyasi partilerden gövde..
  30. Ertuğrul Gazi'den Osman Gazi..
İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz

Günün Karikatürü

24 Mart 2019
Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!
Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!
Kur’an-ı Kerim’i çiğnemişti! O alçak kadın hâlâ aramızda
Kur’an-ı Kerim’i çiğnemişti! O alçak kadın hâlâ aramızda