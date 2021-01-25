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Kadın - Aile Mercimekli borani tarifi | Mercimekli borani nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Mercimekli borani tarifi | Mercimekli borani nasıl yapılır?

Et yemeyenleri ve mantı sevenleri mutlu edecek bir tarif; mercimekli borani! En az mantı kadar lezzetli olan mercimekli boraninin yapılışı da bir o kadar pratik. İçindeki mercimeklerle daha sağlıklı ve çok doyurucu bir lezzeti olan mercimekli boraninin tarifi merak ediliyor. Peki, mercimekli borani nasıl yapılır? Mercimekli borani tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-01-25 23:43:00 -
Mercimekli borani tarifi | Mercimekli borani nasıl yapılır?

Mercimekli borani tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

2 su bardağı erişte, 1 su bardağı yeşil mercimek, 2 diş sarımsak, 1 çay kaşığı tuz, 2 su bardağı süzme yoğurt, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

Mercimekli borani nasıl yapılır?

Bir gece önceden suda beklettiğiniz mercimekleri bir tencereye alıp üstlerini geçecek kadar su koymanız gerekir. Ocağın altını açın ve mercimekler yumuşayana kadar yaklaşık 15 dakika bu şekilde haşlamanız gerekir.

Erişteleri ayrı bir tencereye alıp üstlerini geçecek kadar sıcak su ilave edin. Bir miktar da tuz serptikten sonra, ocağın altını açabilirsiniz. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kadar bu şekilde haşlamanız gerekir. Daha sonra erişteleri sudan alıp süzmelisiniz.

Haşlanmış mercimekleri de süzüp haşlanmış eniştelerle birlikte karıştırmanız gerekir.

Bir kâsede yoğurda sarımsağı rendeleyin. Güzelce karıştırdıktan sonra, mercimekli eriştelerle de karıştırmalısınız.

Bir tavaya tereyağını koyun ve yağ eriyince içine kırmızı toz biberi ekleyin, hafif köpürünce altını kapatabilirsiniz.

Kızdırdığınız kırmızı biberi hazırladığınız yoğurtlu erişteli mercimeklerin üstüne gezdirdikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

Bu tarifte önemli nokta; mercimekleri bir gece önceden suda beklettiğiniz takdirde pişirme süresini kısaltmış olacaksınız.

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