Mercimek mantısı tarifi nasıl yapılır? Kırmızı mercimek mantısı kolay tarif

Mercimek mantısı tarifi

Malzemeler

1 su bardağı kırmızı mercimek

Yarım su bardağı ince köftelik bulgur

3 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

Yoğurt için;

Yarım su bardağı yoğurt

1 diş sarımsak (ezilmiş)

Sosu için;

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tutam tuz

1 tutam karabiber

Mercimek mantısı tarifi nasıl yapılır?

Mercimeği 2 su bardağı kaynar suyla yumuşayana kadar haşlayın. Haşlanan mercimekleri geniş bir kaba alın. Üzerine bulguru ve 1 su bardağı kaynar suyu ve baharatlarını ekleyip karıştırın. Üzerini streç filmle kapatarak 15 – 20 dakika dinlendirin. Sosu için tüm malzemeleri küçük bir tavaya alıp 1-2 dakika orta ateşe kavurun. Üzerine 3-4 yemek kaşığı su ekleyip kıvamını actıktan sonra ocaktan alın. Dinlenen mercimek karışımını 1-2 dakika boyunca yoğurduktan sonra cevizden biraz daha küçük parçalar alarak yuvarlayın. Servis tabağına mercimek mantılarını dizin ve üzerine önce sarımsaklı yoğurt ardından salçalı sosu dökün. En sonunda arzuya göre maydanoz serpiştirip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun