Mercimek köftesi tarifi, nasıl yapılır?

Mercimek köftesi, ev hanımlarının genellikle misafir geldiğinde tercih ettiği seçeneklerden birisidir.

Mercimek köftesi malzemeler

1 baş kuru soğan

1 demet maydanoz

2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı kırmızı mercimek

1,5 su bardağı ince köftelik bulgur

1 demet taze soğan

2 yemek kaşığı salça (biber ve domates salçası karışık kullanabilirsiniz)

3 su bardağı su (gerekirse yoğurma aşamasında biraz daha eklenebilir)

Yeteri kadar tuz

Kimyon

Pul biber

Karabiber

Yapılışı

Mercimek köftesi tarifine öncelikle mercimekleri güzelce yıkayarak başlayalım. Mercimekler yıkandıktan sonra boş bir tencereye mercimekler ve 3 su bardağı suyu aktarın. İyice yumuşuncaya kadar haşlayın. Suyunu çekince bulguru da içerisine aktararak tencerenin kapağını kapatıp yarım saat bekleyin. Ayrı bir tavaya sıvıyağ aktararaj ince kıydığınız soğanları alıp pembeleşinceye kadar kavurun. Ardından salçayı ekleyerek 1-2 dakika daha kavurun. Mercimekleri yarım saat dinlendirdikten sonra soğan ve salçalı karışımı ilave edin. El yakmayacak bir sıcaklığa geldiğinde güzelce yoğurmaya başlayın. Son olarak ince kıyılmış maydanoz, ince kıyılmış yeşil soğan ilave edin Malzemeleri güzelce karıştırın. Köftelerinizi marul ve kıvırcık ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…