Mercedes üretimi durduruyor

Alman otomobil devi Mercedes, Brezilya pazarı için binek otomobiller üretmekle görevli yeni bir tesis inşa etme planlarını duyurmuştu. C-Serisi ve GLA modelleri Brezilya'daki bu fabrikada üretiliyordu. Ancak firma, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle o fabrikadaki üretimi durdurma kararı aldı.

Daimler, pandeminin Brezilya'da premium modellere olan talebin azalmasına neden olduğunu ve bunun da fabrikayı sürdürülemez bir duruma ittiğini kabul etti.

Bu karar, yaklaşık 370 kişinin işten çıkarılmasına sebep olacak.

Ancak ülkedeki Accelo, Atego, Atron, Axor ve Actros gibi kamyonların yanı sıra, bu modellerin motorları, aksları ve şanzımanları da üretilen Sao Bernardo do Campo fabrikası faaliyetlerine devam edecek.