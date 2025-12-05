  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Mercedes suya gömüldü! Mahsur kalan 2 kişi böyle kurtarıldı!
Yerel

Mercedes suya gömüldü! Mahsur kalan 2 kişi böyle kurtarıldı!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi:
Mercedes suya gömüldü! Mahsur kalan 2 kişi böyle kurtarıldı!

Antalya'nın Demre ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışından dolayı bazı noktalar adeta göle döndü. Yağış nedeniyle seraları su basarken araçta mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kodla uyardığı Antalya'da, öğle saatlerinde sağanak ve dolu yağışları etkili olmaya başladı. Batı ilçelerinden Demre'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı noktalar adeta göle döndü, seraları su bastı. Zaman zaman dolu yağışının etkili olduğu ilçenin Demre Toptan Hali'nin olduğu noktadaki üst geçidin altında Mercedes marka bir araç mahsur kaldı. Suya gömülen araçtaki iki kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ayvalık’ta şiddetli yağmur sonrası ortalık savaş alanına döndü!
Ayvalık’ta şiddetli yağmur sonrası ortalık savaş alanına döndü!

Yerel

Ayvalık’ta şiddetli yağmur sonrası ortalık savaş alanına döndü!

Yağmurlar bereket getirdi! Geçim kaynağı oldu
Yağmurlar bereket getirdi! Geçim kaynağı oldu

Yerel

Yağmurlar bereket getirdi! Geçim kaynağı oldu

Şemsiyenizi almadan binmeyin! İstanbul’da yağmayan yağmur metroya yağdı
Şemsiyenizi almadan binmeyin! İstanbul’da yağmayan yağmur metroya yağdı

Yerel

Şemsiyenizi almadan binmeyin! İstanbul’da yağmayan yağmur metroya yağdı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23