Kültür Sanat
12
Yeniakit Publisher
700 yıllık Yazma Eserler İstanbul'da bir araya geldi... 70 cilt Mesnevi ilk kez bir arada

Selma Savcı Giriş Tarihi:
700 yıllık Yazma Eserler İstanbul'da bir araya geldi... 70 cilt Mesnevi ilk kez bir arada

Şeb-i Arus etkinlikleri çerçevesinde, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığınca hazırlanan “Mana ve Nakış: Müzehhep Mesneviler Sergisi” İstanbul Rami Kütüphanesi’nde ziyarete açıldı.

#1
Foto - 700 yıllık Yazma Eserler İstanbul'da bir araya geldi... 70 cilt Mesnevi ilk kez bir arada

Mevlânâ’nın vefatının 752’nci yılı kapsamında gerçekleştirilen serginin açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla gerçekleştirildi.

#2
Foto - 700 yıllık Yazma Eserler İstanbul'da bir araya geldi... 70 cilt Mesnevi ilk kez bir arada

Açılış töreninde konuşan Ersoy, “Bu kadar özel ve çok sayıda Mesnevî nüshasının yer aldığı bir sergi şimdiye kadar gerçekleştirilmemiştir. Bu çerçevede Mana ve Nakış: Müzehhep Mesneviler Sergisi”nin dünyada bir ilk olduğunu söylemekten de büyük bir memnuniyet duyuyorum.” dedi.

#3
Foto - 700 yıllık Yazma Eserler İstanbul'da bir araya geldi... 70 cilt Mesnevi ilk kez bir arada

İslam medeniyetinin ilim, hikmet ve estetik anlayışını yüzyıllar boyunca birlikte geliştirdiğini anlatan Bakan Ersoy, bu kadim geleneğin en güçlü temsilcilerinden birinin Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî olduğunu ifade etti.

#4
Foto - 700 yıllık Yazma Eserler İstanbul'da bir araya geldi... 70 cilt Mesnevi ilk kez bir arada

Mevlânâ’nın mutasavvıf, şair ve düşünür yönüyle yalnızca kendi çağında değil, günümüzde de dünya genelinde büyük ilgi gördüğünü belirten Ersoy, Mesnevî’nin İslam düşünce ve tasavvuf tarihinin temel kaynaklarından biri olarak kabul edildiğini ve farklı toplumlarda yankı bulan evrensel bir eser olduğunu dile getirdi.

#5
Foto - 700 yıllık Yazma Eserler İstanbul'da bir araya geldi... 70 cilt Mesnevi ilk kez bir arada

Açılışı yapılan serginin, Hazreti Mevlânâ’ya ve onun eserlerine duyulan sevgi ve saygının tarihî birer nişanesi olduğunu vurgulayan Ersoy, sergide yer alan her bir yazmanın, cildiyle, kâğıdıyla, hattıyla ve vakfiyesiyle özel bir değere sahip olduğunun altını çizdi.

#6
Foto - 700 yıllık Yazma Eserler İstanbul'da bir araya geldi... 70 cilt Mesnevi ilk kez bir arada

Mesnevî nüshalarının geçmişteki mücellitlerin, müzehhiplerin, hattatların ve müstensihlerin ustalığını ve sabrını ortaya koyduğunu sözlerine ekleyen Ersoy, bu eserlerin aynı zamanda İslam kitap sanatlarının incelikli estetik seviyesini yansıttığını da kaydetti. Sergide bir araya getirilen yazmaların, İslam medeniyetinin asırlardır ilme ve sanata verdiği değerin en somut örneklerini oluşturduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, farklı dönemlerde ve çeşitli coğrafyalarda hazırlanmış olmalarına rağmen bu eserlerin ortak bir özeni yansıttığını ifade etti.

#7
Foto - 700 yıllık Yazma Eserler İstanbul'da bir araya geldi... 70 cilt Mesnevi ilk kez bir arada

Her bir yazmanın kendi döneminin anlayışını taşıdığını belirten Ersoy, bu durumun Mesnevî’nin yalnızca bir eser değil, yüzyıllar boyunca korunmuş ve değer verilmiş bir “kültürel miras” olduğuna işaret etti. Ersoy, sergide yer alan her nüshanın kültürümüzün hafızasında önemli bir yere sahip köklü bir geleneği temsil ettiğini söyledi. Bakan Ersoy sergi için binlerce Mesnevî nüshası arasından, Konya, İstanbul, Şiraz ve Semerkand gibi İslam coğrafyasının önde gelen merkezlerinde hazırlanmış 70 cilt Mesnevî’nin bir araya getirildiğini dile getirdi. Ersoy, “14. yüzyıldan 19. yüzyıla uzanan nadide yazmalarla Mesnevî’yi ve İslam kitap sanatlarının 700 yıllık tarihini bir arada görme imkânı sunuyoruz. Bu kadar özel ve çok sayıda Mesnevî nüshasının yer aldığı bir sergi şimdiye kadar gerçekleştirilmemiştir. Bu çerçevede ‘Mana ve Nakış: Müzehhep Mesneviler Sergisi’nin dünyada bir ilk olduğunu söylemekten de büyük bir memnuniyet duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

#8
Foto - 700 yıllık Yazma Eserler İstanbul'da bir araya geldi... 70 cilt Mesnevi ilk kez bir arada

Sergi kataloğunun Türkçe, İngilizce ve Mesnevî’nin dili olan Farsça hazırlandığını söyleyen Ersoy, bu yayının sergiyi gelecek nesillere taşıyacağını ve uluslararası ölçekte geniş kitlelere ulaştıracağını ifade etti.

#9
Foto - 700 yıllık Yazma Eserler İstanbul'da bir araya geldi... 70 cilt Mesnevi ilk kez bir arada

Türkiye Yazma Eserler Kurumu’nun 10 Aralık’ta uluslararası düzeyde önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacağını söyleyen Ersoy, bu kapsamda “I. Uluslararası Yazma Eser Sempozyumu”nun Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirileceğini açıkladı. Sempozyuma 29 ülkeden yaklaşık 200 uzmanın ve araştırmacının katılacağını aktaran Ersoy, şöyle konuştu:

#10
Foto - 700 yıllık Yazma Eserler İstanbul'da bir araya geldi... 70 cilt Mesnevi ilk kez bir arada

“Bu ilmi toplantımızda; yazma eserlerin korunması, restorasyonu, dijitalleştirilmesi, kataloglanması, uluslararası erişimi ve akademik neşri gibi konular ele alınacak. Ayrıca dünyanın önde gelen yazma eser kurum yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek ‘yuvarlak masa’ toplantısında yapay zeka gibi yeni teknolojilerin kullanımına ilişkin değerlendirmeler yapılacak. Yazma eserler konusunda dünyanın en önde gelen isimlerinin katılımı ile gerçekleştireceğimiz I. Uluslararası Yazma Eser Sempozyumu, ülkemizin yazma eserler konusundaki tarihî tecrübesini ve öncülüğünü daha görünür kılacaktır.”

#11
Foto - 700 yıllık Yazma Eserler İstanbul'da bir araya geldi... 70 cilt Mesnevi ilk kez bir arada

Türkiye Yazma Eserler Kurumu’nun 760 bini aşkın yazma ve nadir matbu eseriyle İslam ve Türk-İslam tarihinin en büyük entelektüel hafızasını temsil ettiğini belirten Bakan Ersoy, kurumun sahip olduğu eserlerin kaynak niteliği, tarihî değeri ve güçlü uzman kadrosuyla birlikte değerlendirildiğinde bugün dünyada bu alanda hizmet veren en büyük kuruluş konumunda olduğunu vurguladı. Başkanlığın 2010 yılında kurulduğunu hatırlatan Ersoy, bunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kültür ve medeniyetimizi “ihya” ve “inşa” yolundaki en stratejik adımlarından biri olduğunu ifade etti. Ersoy, “TÜYEK, 464 bin 880 yazma ve nadir matbu eserin dijitalini resmi sitesinde erişime açmıştır. www.yek.gov.tr alanındaki en büyük portaldır. Başkanlığımızın üye sayısı son bir yılda @ artışla 23 bine, toplam görüntüleme sayısı ise 4 milyon 720 bine ulaşmıştır.” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
